Fyzické napadení k fotbalu nepatří, krotí kouč Hradce Králové emoce po vyhroceném duelu se Spartou
Sportovní manažer fotbalového Hradce Králové Jiří Sabou při nedělním ligovém utkání s pražskou Spartou fyzicky napadl soupeře, konkrétně gólmana letenských Petera Vindahla. Rozhodčí mu za jeho chování udělil červenou kartou.
„Vadilo mi, že tady brečí a stěžuje si, že náš brankář drží dlouho míč. Vůbec na to nemá právo. On si asi myslí, že si tady z něj sedneme na zadek. Pojďme se bavit o tom, že jsme Spartu přehráli,“ řekl krátce po zápase trenér Hradce Králové David Horejš na adresu sparťanského brankáře Vindahla.
Ten si prý stěžoval, že gólman soupeře Adam Zadražil moc dlouho rozehrává a tím zdržuje, Sparta totiž prohrávala. Na samotné chování Saboua ale Horejš nereagoval.
Poslechněte si, jak se vyhrotil závěr fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Spartou
„To, že byla udělena červená karta, to nevím,“ uvedl Horejš. Funkcionář východočeského klubu přitom během poločasové přestávky stál při fyzickém napadení soupeře hned vedle Jiřího Saboua. V zápise o utkání je napsáno, že sportovní ředitel Hradce Králové strčil rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou.
S denním odstupem, tedy v pondělí, David Horejš ve vysílání Radiožurnálu Sport svá vyjádření po zápase mírnil. „Samozřejmě to k fotbalu nepatří. Je to otázka na Jirku. Emoce tam byly, ale fyzické napadení by tam být nemělo, s tím rozhodně souhlasím,“ řekl Horejš na Radiožurnálu Sport.
O svůj komentář k situaci se podělil na pozápasové tiskové konferenci po prohře Sparty 1:2 i její trenér Brian Priske. „Něco se o poločase stalo, ale nechci to komentovat. Ke kontaktu domácího funkcionáře a naším hráčem nesmí dojít. I přesto, že všichni chceme udělat pro svůj tým to nejlepší. Bohužel musím říct, že tady to nebylo poprvé,“ vyjádřil se trenér Sparty Brian Priske.
Hrozí peněžitý trest a zákaz činnosti
Kdy se bude incidentem zabývat disciplinární komise ligové fotbalové asociace říká mluvčí LFA Pavel Jahoda. „Další zasedání proběhne jako již tradičně ve čtvrtečním termínu, kdy se budou řešit aktuální případy, včetně vyloučení sportovního ředitele Hradce Králové pana Jiřího Saboua,“ potvrdil Jahoda.
Přestupek by měl být hodnocen podle disciplinárního řádu jako paragraf 48, tedy tělesné napadení. Výše trestu - a to jak délka zákazu činnosti, tak peněžitá pokuta - bude záležet na tom, podle jakého odstavce bude disciplinární komise situaci řešit. V maximální míře hrozí zákaz činnosti na 6 měsíců a peněžitá pokuta 50 tisíc korun.