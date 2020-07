Jsou Baleovy dny v Realu sečteny? Hvězdný útočník není ani v nominaci na poslední zápas

„Pořád se mě ptáte na to samé. Myslíme jen na zítřejší utkání, stejně tak to má Gareth. Snažíte se nás neustále rozdělovat, ale to se vám nepodaří. Gareth, James, zkrátka všichni hráči máme jeden cíl,“ citoval Zidana server Sky Sports.

Úspěšný kouč ujišťoval před čtvrtečním utkáním s Villarrealem, v němž si jeho svěřenci zajistili titul, že je v kabině Realu všechno v pořádku. K poslednímu zápasu na půdě Leganés už ale neodcestoval ani Bale, ani James Rodríguez, jak informoval deník Marca.

Těžko přitom předpokládat, že by Zidane obě hvězdné hráče nějak šetřil. Bale zasáhl v sezoně všehovšudy do 16 utkání, Rodríguez dokonce jen do osmi. Po restartu oba dohromady odehráli pouhých 177 minut.

Velšský útočník v posledních týdnech svým chováním naznačoval, že by se po sedmi letech mohl blížit jeho odchod z královského klubu. Během zápasu s Alavésem předstíral na tribuně v roli náhradníka spánek a během mistrovských oslav působil spíš jako komparz.

Zápas s Leganés je sice závěrečný ligový duel, Real ale čeká v srpnu ještě Liga mistrů. Je otázka, zda u toho ještě bude i Bale, který se výrazně podílel na vítězném hattricku z milionářské soutěže mezi lety 2016 až 2018. Nejhlasitěji se mluví o jeho návratu na Britské ostrovy, v Madridu má ale smlouvu ještě na dva roky.

Gareth Bale has given up even pretending he cares anymore pic.twitter.com/SxN9LAlzCT — Footy Humour (@FootyHumour) July 13, 2020