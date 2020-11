‚Nikdo další takový není.‘ Komentátor a bývalý fotbalový útočník Lineker slaví šedesátiny

Je jedním z nejlepších anglických útočníků historie a dost možná je Gary Lineker i nejdisciplinovanějším fotbalistou všech dob.

A nutno říct, že bývalý kanonýr a teď populární televizní moderátor měl na co navazovat. Góly zásobil Barcelonu a také anglickou reprezentaci.

Pravidelně dával góly Gary Lineker všude a dařilo se mu i na mistrovství světa 1986, v Mexiku byl se šesti trefami nejlepším střelcem šampionátu. Žádnou velkou trofej ale s Anglií nezískal a ligový titul v klubech také ne. S fotbalem ale také skončil bez jediné žluté a červené karty.

„Nikdy jsem do nikoho nezajel. Nebýval jsem moc vznětlivý, remcal jsem před rozhodčími, ale nikdy jsem je neurážel. Taky ale nedávali karty tak často, jako dnes,“ vysvětloval před lety pro BBC s humorem jemu vlastním Gary Lineker.

Ve zmíněném mediálním domě pak také bývalý útočník Leicesteru, Evertonu, Barcelony, Tottenhamu a japonské Nagoji započal druhou, neméně úspěšnou kariéru.

„Bylo to obtížné. Nechtějte po mě, abych vám řekl, kolikrát jsem jel po přenosu v autě domů a říkal si, že na to nemám. Časem si ale zvyknete. Když vám něco nevyjde v televizi, nikoho až na vás, to nezajímá. Když ale něco pokazíte na hřišti, řeší to každý.“

Nejen fotbalový komentátor

„Gary Lineker spadá ve Velké Británii do škatulky, ve které nikdo další není. Určitě najdeme další fotbalisty, kteří se dali na tuto dráhu, ale nejsou tak dobří moderátoři a komentátoři. No a ti komentátoři, kteří dosahují kvalit Linekera, tak nemohou říct, že hráli v útoku Barcelony,“ říká k pohotovému moderátorovi Jiří Hošek.

Také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně a nyní zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv patří mezi téměř osm milionů uživatelů, kteří na Twitteru sledují Linekerův účet.

„Je mistr slovních hříček, narážek, dvojsmyslů, má opravdu velmi širokou fanouškovskou komunitu. Glosuje nejen sportovní utkání, ale nejrůznější společenské události. Kdybych měl říct takový příklad Linekera v českém prostředí, tak mě vůbec vlastně nikdo nenapadá.“

A jak zmiňuje Jiří Hošek - Garry Lineker mimo jiné autor výroku - „Fotbal je jednoduchá hra: 22 lidí se 90 minut honí za míčem a nakonec vždycky zvítězí Němci“ - se nevyhýbá ani zásadnějším tématům.

Patří k výrazným kritikům odchodu Velké Británie z Evropské unie, a když Linekera pro jeho podporu uprchlíků, vyzvali odpůrci, ať si migranty vezme domů, na několik dní je ubytoval ve své rezidenci v hrabství Surrey.