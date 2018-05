GDPR se dotkne i sportovních fanoušků, majitelé permanentek si mohou kluby zažádat o získané osobní údaje

Největší sportovní svaz v České republice, tedy Fotbalová asociace, se na změny ve vedení osobních údajů připravovala důkladně, a to skoro rok. Nechala si udělat rozdílovou analýzu, vyrobila materiál pro kluby, aby měly co nejvíc informací a aby lidé zevnitř byli co nejvíce proškoleni. Vzhledem k ochraně osobních údajů je pro FAČR obtížná registrace členů, při které se využívá rodné číslo.

„Rodné číslo je jedním z problémů, s kterým se Fotbalová asociace potýká. Členským klubům jsme pak doporučili, aby upravily svoje interní a externí dokumenty. FAČR podniká tedy jak právní, tak technické kroky na různých úrovních,“ říká k GDPR ředitel legislativně právního oddělení Fotbalové asociace Jan Pauly.

Jak Pauly dodává, samotní hráči museli dávat souhlas s využitím osobních dat už před zavedením tohoto opatření.

Ochrana osobních dat fanoušků

Fanoušků se dotkne GDPR především, když si koupí lístek na jméno, což se děje při rizikových zápasech. Tímto nákupem sami dávají dobrovolný souhlas s poskytnutím svých údajů.

Situace je ale komplikovanější. Na fotbalových stadionech nekontroluje právě při takových utkáních občanské průkazy přímo policie ale pouze pořadatelé. Jestli mají právo se na ně dívat, se bude ještě řešit.

Kamerových systémů na stadionech se GDPR úplně nedotýká, ale záznamy z něj nesmí být zneužity a mohou být uchovány jen na nezbytně dlouhou dobu.

Dotknout by se mělo nové nařízení také majitelů permanentek a toho, jak může klub nakládat s jejich údaji. Jan Rachota z oddělení marketingu a produkce hokejové Sparty upřesňuje, čeho se týká nové opatření GDPR pro ně.

„Můžou si kdykoliv zažádat, které informace o nich Sparta uchovává a jsme pak povinni jim ty informace dát. Stejně tak když nás požádají, tak jsme povinni je vymazat z naší databáze,“ vysvětluje Rachota.