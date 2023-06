Bývalý reprezentant Gebre Selassie končí kariéru. Devět let strávil v Bundeslize, v Česku vyhrál tři tituly

Bývalý český fotbalový reprezentant Theodor Gebre Selassie neprodlouží smlouvu ve Slovanu Liberec, v 36 letech se rozhodl ukončit profesionální kariéru. Zkušený pravý obránce, který svůj poslední soutěžní zápas odehrál v březnu, je trojnásobným českým mistrem, největší část kariéry ale odehrál v německém Werderu Brémy. Liberec 12:01 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Theodor Gebre Selassie v dresu Slovanu Liberce | Zdroj: Profimedia

„S tímto rozhodnutím jsem do sezony šel. Pochopitelně jsem si přál loučit se na hřišti. Nicméně, jak to v životě bývá, a ve sportu zejména, málokdy jde vše dle plánu,“ napsal Gebre Selassie na sociální sítě. Na začátku března utrpěl pravý obránce v pohárovém zápase zlomeninu nohy a na hřiště už se do konce sezony nedostal.

„I přesto jsem si vnitřně jistý, že je to pro mě správné rozhodnutí. S vědomím toho, že kdybych chtěl, tak na to ještě mám. Končit za opačné situace pro mě bylo nepředstavitelné,“ napsal bývalý reprezentant a poděkoval trenérům, klubům, fanouškům a rodině.

Se sezónou 22/23 končí i má profesionální kariéra.

S tímto rozhodnutím jsem do této sezóny šel.

Pochopitelně jsem si přál loučit se na hřišti.

— Theodor Gebre Selassie (@TheoGS23) June 4, 2023

S fotbalem začínal s fotbalem ve Velkém Meziříčí, působil také v Jihlavě a pražské Slavii, s níž získal dva ligové tituly. Mistrovský primát si připsal i v Liberci, po kterém prorazil i do českého národního výběru. Po povedeném Euru 2012 přestoupil do Werderu Brémy.

S celkem ze severu Německa spojil největší část své kariéry, strávil v něm celkem devět sezon. Za Werder nastoupil k 298 zápasům, pouze 28 hráčů v klubové historii nasbíralo více startů, z těch zahraničních pouze čtyři. V zeleném dresu nastřílel 24 branek a zastával i roli zástupce kapitána.

„Jsme hrdí, že jsme mohli doprovázet velkou část tvé kariéry. Vše nejlepší do budoucnosti, Theo,“ vzkázaly Brémy rodákovi z Třebíče.

Předloni v létě se vrátil do Slovanu. Před rokem se Severočechy prodloužil o další sezonu smlouvu, tentokrát se už ale rozhodl nepokračovat. V české lize si Gebre Selassie připsal 154 startů a devět branek, za reprezentační „áčko"“má na kontě 54 zápasů a tři góly.