Nebojí se hrát jako velkokluby, říká fotbalový expert o Gironě. Ta dál válcuje španělskou ligu a míří k titulu

Girona je největším překvapením letošního ročníku La Ligy. Je to přitom teprve podruhé, co se týmu podařilo do nejvyšší soutěže probojovat. Co na takový výkon říkáte?

Je to asi překvapení pro všechny, kdo sledují španělský fotbal. Nikdo to nečekal, prvních pár kol jsme si s kolegy říkali, že to přejde, že je to takový ten lauf, který občas slabší týmy chytí. Když už máme za sebou ale část sezony a Girona, dá se říct, bojuje o titul, tak je jasně vidět, že už to náhoda není. Mají navíc za sebou už zápasy proti velkým týmům.

V souboji s Realem to vypadalo, že narazí, ale i poslední utkání s Barcelonou ukázalo, že se s Gironou musí počítat. Jak v boji o titul, tak o poháry. Když se podíváme na individuality, tak Real a Barcelona mají pořád mnohem větší kvalitu, ale pod vedením Míchela mi přijde, že ten mix, který se v Gironě vytvořil, má skvělou chemii. Zkušenější hráči s těmi mladšími navíc ukazují na skvělý skauting klubu. Ukázali, že umí hrát i s velkými týmy, a nemyslím si, že by ten jejich lauf měl brzy skončit.

City Football Group Skupina, která aktuálně vlastní celkem 13 fotbalových klubů po celém světě. Za CFG stojí šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů. Vlajkovou lodí je anglický velkoklub Manchester City. Posledním přírůstkem, který společnost koupila, byl v květnu letošního roku dvojnásobný brazilský mistr EC Bahia. V Jižní Americe už do portfolia CFG patří Montevideo City Torque a bolivijský Bolívar. Společnosti patří také New York City FC, Melbourne City, Jokohama F Marinos, Girona, S'-čchuan Ťiou-niou, Mumbai City, Lommel, Troyes a Palermo.

Udrží si Girona své klíčové hráče i během zimního přestupového období? Při takových výsledcích by o ně mohl být zvýšený zájem právě ze strany větších klubů.

Podstatné je, že Girona patří do City Football Group, takže funguje úzké spojení s Manchester City a je to jeden z důvodů, proč hráči nemají potřebu nikam utíkat. Mají celkem slušné zázemí, Girona se sice nedá považovat za extrémně bohatý klub, ale pro hráče je tam vidina, že by si je mohl vyhlédnout třeba trenér Pep Guardiola z Manchesteru City. Je tam pár hráčů přímo z Manchesteru City, na hostování Yan Couto, Yangel Herrera přestoupil, ale kluby jsou spjaté, takže to nehraje tolik roli.

Nemyslím si, že by hráči měli důvod někam utíkat a to i z důvodu, že když se podíváme na tabulku, tak je pro ně motivace uhrát pro Gironu Ligu mistrů a to vůbec není nereálné...

Když se podíváme na náskok Girony na aktuálně páté Bilbao, tak je to asi 12 bodů a to je propastný rozdíl. I kdyby Girona začala ztrácet, nějaký zápas prohrála, tak stále při velké konkurenci mezi nejlepšími osmi kluby je jasné, že se budou mlátit mezi sebou a to jim bude hrát do karet.

Po výhře nad Barcelonou dokonce trenér katalánského velkoklubu Xavi prohlásil, že je Girona horkým kandidátem na titul. Nabízí se tam srovnání s anglickým Leicesterem, který podobně šokoval Premier League ziskem titulu v sezoně 2015/2016?

Stoprocentně. Je to přesně vidět na sestavě, protože chemie jim neuvěřitelně funguje. Hodně se povedl příchod Daleyho Blinda z Bayernu Mnichov, který sice byl u hodně inkasovaných branek, ale na druhou stranu jeho klid v rozehrávce a přehled dává týmu hodně.

Jsou tam také zkušený David Lopéz, podařilo se hostování Erica Garcíi z Barcelony, to je fantastický obránce, o kterého měly zájem další velkokluby. Vpředu mají skvělé ukrajinské duo Viktor Tsygankov s Artemem Dovbykem, kteří třeba teď naposledy sestřelili Barcelonu. Jsou sehraní a produktivní. A když pak naskočí ze střídačky sedmatřicetiletý Cristhian Stuani a je schopen sám přehrát celou obranu Barcelony, tak je to fascinující.

Trenér Míchel má skvěle sehranou základní jedenáctku a zároveň má kam sáhnout na střídačce. Ten skauting Girony je fantastický. Souvisí to samozřejmě s tím, že jsou součástí City Footbal Group, protože ač jsou tam nastavená jistá pravidla, tak si ty týmy pomáhají. Hezky se na to dívá.

Zajímavostí je, že se Gironě podařilo už pětkrát otočit utkání, ve kterém prohrávala a nakonec získala plný počet bodů. V této statistice je klub dokonce nejlepší v Evropě. Jak velký vliv může mít právě tenhle fakt na psychickou pohodu v týmu?

Určitě to vliv má a právě v zápase s Barcelonou ukázali, jak jsou neuvěritelně silní. Když vám Barcelona po úvodním gólu za sedm minut vyrovná, spousta týmů by to zlomilo, ale oni pokračovali ve své hře, nenechali si nic diktovat a ve výsledku byli odměněni. Velký podíl na tom má trenér Míchel, který je schopný takticky reagovat. Během sezony pravidelně střídají dvě formace podle toho, proti komu hrají a co se zrovna na hřišti děje.

Nutno ale podotknout, že stejně jako tehdy u Leicesteru jim přeje štěstí, což je ale v soubojích s Realem Madrid, Barcelonou a Atlétikem potřeba.

Napadá vás v aktuální sezoně větší překvapení na klubové úrovni napříč všemi evropskými soutěžemi?

Určitě ne. Když byste se mě zeptali v roce 2015 na Leicester, tak by nikdo neřekl, že vyhraje titul nebo že bude bojovat o nějaké poháry. Přišlo to, sedlo to a úplně stejné je to u Girony. Na začátku sezony by je všichni pasovali do spodní poloviny tabulky, oni ale ukázali, že fotbal umí. V posledních zápasech se navíc projevili jako tým, který nebaví hrát jednoduchý nakopávaný fotbal. Naopak proti favoritům se nebojí udělat kličku navíc, hrát stylem velkoklubů a to je fascinující, že se trenérovi podařilo tohle myšlení do hráčů dostat.

Trenér fotbalistů Girony Míchel | Zdroj: Reuters