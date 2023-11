Může to být klíčový duel, tuší před utkáním s Rangers trenér Sparty Priske. Skupina je vyrovnaná, dodává

„Je to těžká skupina, hodně vyrovnaná. Aktuálně je na čele Betis ale my i Rangers jsme s ním odehráli vyrovnané zápasy. V tuhle chvíli ale oba bojujeme o druhé místo a může to být klíčový duel. Ještě sice bude ve hře hodně bodů, ale večer můžeme udělat důležitý krok k postupu,“ tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

A situace ve skupině mu dává za pravdu. Po vzájemné bezbrankové remíze v Praze před dvěma týdny mají Sparta i Rangers na druhém a třetím místě tabulky shodně čtyři body.

„Myslím, že Rangers budou hrát ve stejném rozestavení. Ani taktiku asi měnit nebudou. Ale určitě jim pomůžou diváci. A proto očekávám, že do zápasu dají všechno a půjdou po vítězství. Musíme se připravit na velké nasazení domácí a vysoké tempo hry.“

Spartě by před utkáním v Evropské lize mohlo pomoct, že po sobotní ligové výhře nad Bohemians dostali hráči i realizační tým dva dny volna. Do Glasgow tak Pražané přicestovali odpočatí a v dobré náladě.



„Bylo to teď hodně hektické. Hodně zápasů i tréninků. Takže je vždy příjemné mít pár dnů volna,“ přiznal záložník Kaan Kairinen.

Před dvěma lety

Ten si na rozdíl od Lukáše Haraslína nepamatuje dva roky starý duel, který tehdy Rangers vyhráli 2:0.

„Výborná atmosféra, kvůli takovým momentům hrajete fotbal. Na druhou stranu nás samozřejmě výsledek mrzel, protože jsme neodehráli nejlepší zápas. Sice jsme měli ke konci šance, které jsem mohli proměnit, ale to se nepodařilo,“ říká nejlepší střelec Sparty v této sezóně Lukáš Haraslín.

Zápas Evropské ligy Glasgow Rangers - Sparta Praha začíná ve 21 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude utkání podrobně sledovat v online reportáži.