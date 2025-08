Jak vznikla averze mezi českými týmy a Rangers? Přes Kúdelu, likvidační zákroky až po ‚bučící‘ děti

Česká averze vůči Rangers začala na jaře 2021, kdy se utkali v osmifinále Evropské ligy se Slavií. Úvodní zápas v Edenu skončil 1:1 bez větší kontroverze, ale odveta na Ibrox Stadium doslova ničila kariéry.

Útočník skotského týmu Kemar Roofe zlomil kopačkou čelní kost brankáři Ondřeji Kolářovi, který se potom už nikdy nepřiblížil své tehdejší výkonnosti. Obránce Ondřej Kúdela pak kvůli desetizápasovému trestu přišel o mistrovství Evropy po incidentu ze závěru utkání, kdy domácímu Glenu Kamarovi cosi řekl s rukou před ústy.

Trenér Rangers Steven Gerrard následně obvinil Kúdelu z rasismu.

Slavia Prague defender Ondrej Kudela has been banned for 10 matches by UEFA for "racist behaviour" towards Glen Kamara, while the Rangers midfielder has been banned for three.