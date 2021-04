‚Slzy v očích a vztek,‘ popisuje Kamara incident s Kúdelou. Tvrdí, že denně čelí urážkám

„Přišel za mnou a řekl, že 'jsi z...aná opice a víš, že jsi',“ začal své vyprávění pro televizi ITV News finský záložník Glasgow Rangers. Kamara v závěru utkání osmifinálové odvety Evropské ligy před třemi týdny obvinil Kúdelu, že jej rasisticky urážel.

Kamara se vrhnul na Kúdelu pěstmi a pak utekl, pro mě to byl nejhorší zážitek ve fotbale, řekl Trpišovský Číst článek

Český fotbalista mu předtím s rukou zakrývající ústa něco pošeptal po jednom z řady nesportovních zákroků domácích. Zhruba hodinu po utkání, které Slavia vyhrála 2:0 a postoupila, Kamara v tunelu do šaten Kúdelu podle tvrzení pražského týmu fyzicky napadl.

„Já jsem na to reagoval tím, že jsem ho označil za rasistu. Slyšeli to i moji spoluhráči. V hlavě se mi střídalo spousta emocí, vztek, naštvání a ponížení. Cítil jsem se jako malý kluk,“ popisoval pocity rodák z finského Tampere, jehož rodiče však pochází ze Sierra Leone.

Rozhovor s Glenem Kamarou:

„Takové věci by se prostě na hřišti stávat neměly. Nevím, jestli se ještě během našeho života dočkáme změny. Pokud k tomu budu moci nějak přispět, udělám to,“ drží se své verze pětadvacetiletý záložník Glasgow Rangers.

Kúdela rasismus odmítá

Kúdela sice přiznal, že soupeři nadával, ale rasismus důrazně odmítá. Po zápase vypověděl, že Kamarovi řekl: „Jsi z...aný chlápek“. Etická a disciplinární komise UEFA zahájila v úterý s Kúdelou řízení a preventivně mu pozastavila činnost na jedno pohárové utkání.

„Mohu se jen domnívat, co si myslí hráči tmavé pleti z jeho týmu, ale myslím, že by za to měl být potrestán a ten trest by měl být velký,“ myslí si Kamara.

V průběhu rozhovoru ukázal Kamara reportérovi i rasistické zprávy, které prý denně dostává přes sociální sítě. Mrzela ho také reakce „fanoušků“ Slavie, kteří po zápase zveřejnili na internetu hanlivý transparent.

Příznivci Slavie zveřejnili rasistický transparent, pražský klub podal další trestní oznámení Číst článek

„Viděl jsem jejich fanoušky, jak reagovali. Dostávám urážky na instagramu každý den. Nejsem člověk, který by se tím nějak nechal ovlivnit, takže jsem v pohodě. Ale to, jak se k tomu tým (Slavia) postavil, je smutné,“ posteskl si hráč Glasgow Rangers.

Kdyby se mohl vrátit v čase do březnového utkání, na protest by prý odešel z trávníku. „Stoprocentně. Trenér se mě pokusil stáhnout ze hřiště, já ale byl ve svém vlastním světě a nikoho jsem neslyšel. Procházel jsem si různými pocity a neposlouchal jsem.“ řekl Kamara.