Grande Paolo. Před dvaceti lety Nedvěd ovládl anketu Zlatý míč, nikdo z Čechů ho nenapodobil

V pátek 22. prosince 2023 je to přesně 20 let od velké chvíle pro český fotbal. Pavel Nedvěd totiž tehdy napodobil Josefa Masopusta. Teprve podruhé v historii tak ovládl český fotbalista prestižní anketu Zlatý míč.

„Když si vzpomenu, jak měl v pokoji na zdi velké fotbalisty jako byli Maradona, Berger, Masopust a Panenka. Je to nádherné. Nikdy jsem tomu nechtěl věřit, ale on mi říkal, že uvidíme a že pokud se to stane, tak mi ten Zlatý míč přiveze,“ vyprávěl Václav Nedvěd jen pár hodin poté, co si jeho syn převzal Zlatý míč.

A 22. prosince 2003 slavila také celá Skalná u Chebu, odkud Pavel Nedvěd pochází. Až za Nedvědem tehdy skončili ve Zlatém míči francouzský útočník Thierry Henry a italský obránce Paolo Maldini. V nejlepší desítce prestižní ankety byli v roce 2003 ještě třeba ukrajinský útočník Andrej Ševčenko nebo záložníci Francouz Zinedine Zidane a Angličan David Beckham.

„Přišlo to tak samo. Vždy jsem dělal fotbal na maximum a dával jsem mu vždy všechno. Tenhle rok jsem měl výborné spoluhráče v národním celku i v Juventusu,“ říkal po výhře Nedvěd.

Žádný nástupce

Po Josefu Masopustovi, který v roce 1962 skóroval proti Brazílii ve finále stříbrného mistrovství světa, se Pavel Nedvěd stal druhým a zatím i posledním českým vítězem prestižní ankety.

„Cením si toho, že jsme vyhráli ligu a postoupili do finále Ligy mistrů. Hlavně mi ale záleželo na tom, abych národnímu celku odčinil tu Belgii a postoupili jsme na mistrovství Evropy. Jsem rád, že se to povedlo,“ zmínil Nedvěd.

Napodobit Masopusta s Nedvědem se zatím žádnému českému fotbalistovi nepodařilo. Od roku 2007, kdy byl na děleném 19. místě brankář Petr Čech, se navíc ani jeden z nich v konečném pořadí ankety Zlatý míč neobjevil.