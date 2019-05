Fotbalového gólmana Porta Ikera Casillase propustili necelý týden po infarktu z nemocnice

Bývalého brankáře španělské fotbalové reprezentace Ikera Casillase v pondělí propustili z nemocnice. Tam byl sedmatřicetiletý gólman Porta od středy, kdy při tréninku utrpěl infarkt. Někdejší dlouholetá opora Realu Madrid poděkovala lékařům nemocnice v Portu za péči a tisícům lidí za podporu. Porto 19:32 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář FC Porto Iker Casillas opouští za doprovodu své manželky nemocnici v Portu, kde byl hospitalizován po infarktu, který utrpěl při středečním tréninku | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: ČTK

„Musím být vděčný, protože jsem měl obrovské štěstí. Chci poděkovat spoustě lidí, díky nim se cítím milovaný,“ řekl novinářům mistr světa z roku 2010 a trojnásobný vítěz Ligy mistrů s Realem.

Do Porta přišel v roce 2015 a v minulé sezoně mu pomohl k ligovému titulu a Superpoháru. Zatím neví, jestli bude v profesionální kariéře pokračovat. „Musím počkat pár týdnů nebo pár měsíců, vlastně je mi jedno, jak dlouho. Nevím, co se stane v budoucnu, ale to nejdůležitější je, že jsem tady a jsem schopen klidně hovořit,“ doplnil pětinásobný nejlepší brankář světa.

Za národní tým Casillas nastoupil ve 167 zápasech a je španělským rekordmanem. Vedle světového titulu byl také u španělských triumfů na mistrovství Evropy v letech 2008 a 2012.

Iker Casillas

@IkerCasillas Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 137401 797344