Góly byly jen třešničkou na dortu. Hlavní byl skvělý týmový výkon, říká kanonýr Chorý po bitvě s Albánií

Čeští fotbalisté porazili Albánii 2:0 a dotáhli se na čelo tabulky skupiny B Ligy národů. Vedoucí Gruzie totiž prohrála v Polsku s Ukrajinou 0:1 a má teď stejně bodů jako český národní tým. Tomu v Praze na Letné výrazně pomohly dva góly útočníka Tomáše Chorého, který po letním třaskavém přestupu z Plzně do Slavie zažívá velmi vydařené období v novém klubu i reprezentaci. Praha 7:59 12. října 2024

Zřejmě největší ovace si od českých fanoušků vysloužil po zápase s Albánií Tomáš Chorý. „Je to krásné. Jsem rád za dva góly, ale především mě těší týmový výkon, kterým jsme se prezentovali. To je pro mě priorita a o to se musíme opřít,“ vyprávěl po utkání dvougólový páteční střelec.

Velký aplaus Chorý slyšel v 87. minutě, kdy odcházel ze hřiště a byl střídán Janem Kuchtou. „Byl jsem rád za výkon, který jsem předvedl. Góly byly třešničkou na dortu, ale hlavní bylo, že se o mě mohli kluci opřít. Měl jsem z toho dobrý pocit, ale myslím si, že dobrý pocit z toho bude mít celý národ,“ řekl Chorý.

Český tým se po vítězství nad Albánií bodově dotáhl na vedoucí Gruzii, která zaváhala, když v Polsku prohrála s Ukrajinou 0:1. Právě do Vratislavi bude český tým cestovat na duel s Ukrajinou.

„Je to jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Když to bude jako k zápasu s Ukrajinou a Albánií, tak vůbec nemám strach. Naše mužstvo má obrovskou sílu. Samozřejmě v Polsku budou ukrajinští fanoušci, ale věřím, že tam budou i čeští. Snad nás poženou dopředu,“ těší se na pondělní souboj Chorý.

