‚Je to jenom byznys, hráči nikoho nezajímají.‘ Guardiola zkritizoval nabitý termínový kalendář

V neděli odpoledne nastoupí teprve k druhému ligovému duelu v nové sezoně, přesto už se fotbalisté Manchesteru City budou muset obejít bez klasického hrotového útočníka. K Sergiu Agüerovi totiž přibyl na marodce i druhý kanonýr Gabriel Jesus. A trenér Citizens Pep Guardiola má jasno - za množství zranění v jeho kádru může nabitý program a sobecký přístup fotbalových funkcionářů. Londýn 13:11 27. září 2020

„Je to jenom byznys. Hráči nikoho nezajímají,“ citoval server BBC Guardiolova slova z tiskové konference. „Není to jen o Manchesteru City, týká se to všech klubů. Premier League, UEFA i EFL hájí jen své zájmy.“

Citizens odehráli po restartu fotbalových soutěží během 40 dní 12 utkání a po krátké pauze se navíc přesunuli do Portugalska k dohrávce Ligy mistrů. Sezona jim tak skončila 15. srpna a už na začátku září většinu hráčů čekaly reprezentační zápasy.

„Rozumím tomu, že jsou všichni ve výjimečné situaci - restaurace, divadla, kina, muzea. Ale fotbalisté měli dva týdny na přípravu a teď mají hrát jedenáct měsíců každé tři dny,“ zlobil se slavný trenér.

Proti Leicesteru budou Guardiolovi chybět nejen Agüero s Gabrielem Jesusem, ale i další zranění Bernardo Silva, Oleksandr Zinčenko a Joao Cancelo. V izolaci je navíc po nákaze koronavirem Ilkay Gündogan.

„Z reprezentačních srazů se nám vrátili tři zranění hráči. To neovlivníme. Nechali je hrát dva zápasy ve čtyřech dnech, úplně bez přípravy. Nejsou to stroje,“ dodal.

Kritizoval i Klopp

Guardiola není v kritice našlapané termínové listiny osamocený. Anglické týmy odehrají během sezony 38 ligových zápasů a další utkání se nasčítají v Ligovém poháru a FA Cupu. Fotbalisté navíc připíšou velkou porci zápasů i na mezinárodní scéně v reprezentačním dresu nebo Lize mistrů.

Do velké termínové kolize se tak dostal na přelomu roku i šampion Premier League Liverpool. Ten musel v prosinci zvládnout devět zápasů během 25 dní. A k tomu absolvoval přesun do dalekého Kataru na Mistrovství světa klubů.

„Musíme si společně sednout ke stolu a najít řešení. Hrát o Vánocích je v Anglii tradice, ale lidé jsou doslova zahlceni fotbalem. Nikdo se neptá na názor samotných hráčů,“ řekl Klopp v lednu BBC.

Do pohárového zápasu s Aston Villou poslal tehdy Liverpool juniorku, protože kolize termínů reálně ani neumožnila nastoupit A-týmu, který hrál další den už v Kataru.

„Slýchávám, že nemám dostatečný respekt k anglickým pohárovým soutěžím. To není pravda, v první řadě totiž musím respektovat hráče,“ dodal německý kouč.