‚Navzdory jeho kariéře se nedočkal úspěchů.‘ Číňané odvolali kouče Hiddinka od olympijského týmu

Slavný Nizozemec Guus Hiddink už není trenérem olympijského výběru čínských fotbalistů. Po roce ve funkci a necelý rok před turnajem v Tokiu byl odvolán po porážce s Vietnamem v přípravném zápase. Hiddinka nahradil Chao Wej, bývalý kouč čínské reprezentace žen. Peking 10:40 20. září 2019

Dvaasedmdesátiletý Hiddink, který postoupil s Nizozemskem a Koreou v letech 1998 a 2002 do semifinále mistrovství světa, první úkol v Číně splnil: probojoval se s jednadvacítkou na asijský šampionát hráčů do 23 let. Tam budou v lednu ve hře tři místa pro olympijský turnaj, ale Hiddink už tým nepovede.

„Navzdory jeho výmluvné kariéře se v Číně nedočkal úspěchů se čtyřmi výhrami z dvanácti oficiálních zápasů,“ napsala tamní tisková agentura.

Podle spekulací médií nebylo vedení svazu spokojeno s pracovním přístupem Hiddinka ani s jeho komunikací s médii. A porážka s Vietnamem před necelými dvěma týdny jeho osud zpečetila.

„Máme před sebou hodně práce,“ řekl Hiddink nizozemským novinářům loni v září těsně před tím, než začal s týmem pracovat.

„Abych byl upřímný, jen asi u čtyř nebo pěti hráčů jsem si pomyslel: ‚Ano, ti se dají využít.‘ Zbytek byl fyzicky, takticky, kondičně a technicky dost pozadu,“ dodal bývalý trenér Eindhovenu, Valencie, Realu Madrid či Chelsea.

Čínští fotbalisté dosud hráli na olympijském turnaji pouze v roce 2008 v Pekingu, kde měli coby pořadatelé zajištěnu účast automaticky.