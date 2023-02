Hanousek se po zemětřesení vrátí do Turecka. ‚Ze Sparty se mi neozvali, asi tam zůstanu trčet,‘ říká

„Gaziantep dostal od turecké federace k dispozici areál, který využívá během reprezentační pauzy národní tým. Tam se sejdeme, v pondělí odpoledne máme sraz v Istanbulu. Ale to je vlastně jediná informace, kterou mám. A vůbec nevím, jestli mám balit na týden nebo na tři měsíce,“ řekl Hanousek v pořadu Páteční finiš na Radiožurnálu Sport.

Český obránce je stále kmenovým hráčem Sparty a v Gaziantepu mu v létě končí hostování. Už tak neočekávaná situace je tím pádem o to zvláštnější. Nejen, že se půlrok bude muset udržovat v kondici bez zápasového zatížení, neméně těžké bude najít také motivaci do práce.

„Končí i nějaká konkurence o místo v základní sestavě. Bude to zajímavé sledovat na sobě i spoluhráčích, je to jako nějaké přípravné období před sezenou, tam ale normálně bojujete o sestavu. Teď vlastně budu tři měsíce trénovat s tím, že tam potom končím. Bude to pro mě zajímavé poznání sebe sama, jak dokážu pracovat s motivací, kdy trénuju v uvozovkách pro nic,“ řekl levý obránce.

Hanousek moderátorce Kateřině Neumannová posléze naznačil, že po návratu do Turecka je možné, že se začne jednat o ukončení kontraktu, vše je ale zatím i podle jeho slov spekulace. Návrat do pražské Sparty ale Hanousek vidí jako nereálný.

„Začali jsme spekulovat o tom, že by se mohla zrušit dohoda o hostování a vrátit se do Sparty, ale myslím si, že to je neuskutečnitelné. Od začátku zemětřesení se mi ze Sparty nikdo neozval, z čehož jsem vydedukoval, že o mě nemají zájem a situace se nechce řešit. Z toho co se stalo mám pocit, že tam prostě ty tři měsíce zůstanu trčet,“ řekl Hanousek o možnosti trénovat ve svém kmenovém klubu.

