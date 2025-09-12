Trenér Flick s odvoláním uspěl. Barcelona ale i tak zahájí Ligu mistrů s koučem na lavičce
Fotbalisté Barcelony vstoupí příští týden v Newcastlu do nové sezony Ligy mistrů i s trenérem Hansim Flickem na lavičce. Katalánský tým, který se v elitní soutěži představí i v lednu v Praze proti Slavii, částečně uspěl s odvoláním proti jeho trestu za nevhodné chování v květnovém semifinále minulého ročníku.
UEFA v pátek oznámila, že jeho suspendaci na jeden zápas zmírnila na podmínečný zákaz činnosti.
Flick v prohraném květnovém semifinále s Interem Milán 3:4 po prodloužení zuřil při několika verdiktech rozhodčího. UEFA mu za "porušení základních pravidel slušného chování" udělila trest na jeden zápas, stejný postih dostal i jeho asistent Marcus Sorgh.
Oba nyní mají podmínku na jeden rok. Pokuta 20.000 eur (téměř půl milionu korun) zůstala podle verdiktu odvolací komise UEFA v platnosti.