Trenér Flick s odvoláním uspěl. Barcelona ale i tak zahájí Ligu mistrů s koučem na lavičce

Fotbalisté Barcelony vstoupí příští týden v Newcastlu do nové sezony Ligy mistrů i s trenérem Hansim Flickem na lavičce. Katalánský tým, který se v elitní soutěži představí i v lednu v Praze proti Slavii, částečně uspěl s odvoláním proti jeho trestu za nevhodné chování v květnovém semifinále minulého ročníku.

Nyon (Švýcarsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Hansi Flick

Trenér katalánského velkoklubu Hansi Flick | Foto: Bart Stoutjesdijk | Zdroj: Profimedia

UEFA v pátek oznámila, že jeho suspendaci na jeden zápas zmírnila na podmínečný zákaz činnosti.

Flick v prohraném květnovém semifinále s Interem Milán 3:4 po prodloužení zuřil při několika verdiktech rozhodčího. UEFA mu za "porušení základních pravidel slušného chování" udělila trest na jeden zápas, stejný postih dostal i jeho asistent Marcus Sorgh.

Oba nyní mají podmínku na jeden rok. Pokuta 20.000 eur (téměř půl milionu korun) zůstala podle verdiktu odvolací komise UEFA v platnosti.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme