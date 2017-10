Harry Kane je pro Tottenham nepostradatelný. Real za něj údajně nabízí Balea, Modriče i Benzemu

Útočník Tottenhamu má skvělou formu, v posledních deseti zápasech za klub i anglickou reprezentaci dal patnáct gólů. Kouč konkurenčního Manchesteru City Pep Guardiola dokonce před pár dny označil Tottenham za tým Harryho Kanea. To ale naštvalo trenéra londýnského klubu Mauricia Pochettina, který výrok svého kolegy označil za smutný a neuctivý. Harry Kane si před dnešním zápasem v Madridu vysloužil největší pozornost jak španělských médií, tak i trenéra Realu Zinedina Zidana.

„Nevím, co bude v budoucnu, ale pro Tottenham je v současnosti nepostradatelný. Umí úplně všechno, vždycky hraje směrem k brance a umí si najít správné místo. Je to kompletní hráč. Nevypadá tak, ale opravdu je,“ ocenil nejlepšího hráče soupeře Zinedine Zidane.

Zároveň připomněl, že právě o Kanea „Bílý Balet“ hodně stojí. Tottenham si ho cení až na pět miliard korun. To je moc i pro prezidenta Realu Florentina Pereze, který údajně Tottenhamu místo peněz nabízí tři své opory - Garetha Balea, Luku Modriće a Karima Benzemu. Trenér Tottenhamu Mauricio Pochettini ale doufá, že by se Harry Kane mohl stát klubovou legendou.

„Harryho Kanea zaujala rozlučka Francesca Tottiho s AS Řím. Je to hráč, který sám sebe spojuje s Tottenhamem. Věřím i za naše fanoušky, že u nás zůstane co nejdéle a ukončí tady svou kariéru,“ doufá trenér Tottenhamu Mauricio Pochettini.