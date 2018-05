Je to pro mě nejvíc, co jsem ve fotbale prožíval, říká Pelta o jabloneckém postupu do Evropské ligy

Z osmého místa po podzimu až do základní skupiny Evropské ligy zamířili fotbalisté Jablonce. Díky jarnímu finiši, který jim přinesl 35 bodů, skončili svěřenci trenéra Petra Rady v lize třetí a dosáhli na největší úspěch v klubové historii. Jablonec nad Nisou 5:57 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta při valné hromadě FAČR | Zdroj: ČTK

Jabloneckým stadionem se po výhře 2:0 nad Slováckem nesly oslavné chorály. Hráči společně s fanoušky slavili postup do základní skupiny Evropské ligy. V útrobách stadionu si pak historický úspěch užíval i majitel klubu Miroslav Pelta.

„Tím, že je ten klub můj a jaká je teď situace, tak to beru tak, že je to pro mě asi nejvíc, jak jsem kdy ve fotbale ty emoce prožíval,“ říká spokojený Miroslav Pelta.

Jablonečtí mají za sebou jaro snů. Z osmé příčky po podzimní části se vyšplhali na třetí místo. Před posledním kolem ještě s nadějí ohrozit druhou Slavii a zajistit si třetí předkolo Ligy mistrů. To ale nikdo neřešil.

„Získat za jaro 35 bodů a ještě s mužstvem postoupit do finále MOL cupu je velký úspěch. A je to velké absolutorium pro Petra Radu, který to dokázal. Ale taky se samozřejmě ukázalo, že je pravda, že Jablonec dlouhodobě získával hráče, kteří měli svoji kvalitu a kteří prokázali, že patří k absolutní české špičce,“ říká Pelta.

Tvrdá ruka Petra Rady

Jablonec nastartovala v zimní přestávce změna v realizačním týmu. Zdeňka Kluckého vystřídal Petr Rada. S nadsázkou se dá říct, že toho hodného nahradil zlý. Ne doslova, jen vládnoucí možná pevnější rukou.

„Příchod trenéra Rady pomohl, dal tomu řád. Cepuje nás, od první minuty s námi na hřišti žije a nenechá nás vydechnout. Na hřišti nám to pomáhá udržet koncentraci, takže to je zase důležitý faktor. A myslím si, že tým, který tu byl už na podzim, se na jaře moc nezměnil a že potenciál tu byl vždycky. Trenérovi se daří to z nás vymačkávat do poslední kapky,“ poodhalil tajemství úspěchu záložník Vojtěch Kubista.

Přísnost zkrátka k Petru Radovi patří a devětapadesátiletý kouč je tím pověstný.

„Můj styl je prostě takový. Já chci od každého, aby odehrál 90 minut. Jestli v týdnu si někde odfrknete nebo máte blbý den, to se může stát a lidi v práci to mají taky. Ale důležité je, že když sem přijdou lidi, aby viděli, že jste to odmakali,“ vysvětluje Rada.

Jablonečtí se znovu sejdou k přípravě 18. června. Převratné změny na severu Čech nechystají.

„V případě, že bychom nepostoupili nikam a nehráli nic, tak bychom museli přemýšlet o tom, že budeme v prodejích hráčů víc povolní, jak já říkám. Teď je tu situace, že jsme jasně smíření s odchodem Pernicy do Plzně, což je transfer, který je už uzavřený. Jinak se budeme moct rozhodovat podle toho, když přijde nějaká extra nabídka, ale v případě, že ta nabídka nebude mít parametry, aby pro nás byla zajímavá, tak nejsme v situaci, že ji budeme muset přijmout, protože příjmy máme díky postupu do základní skupiny Evropské ligy zajištěné,“ dodal klubový šéf Miroslav Pelta.