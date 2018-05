Co bude se sestupující Jihlavou? Vysočinu nejspíš opustí řada hráčů včetně střelce Ikauniekse

Sportovní fanoušci z Jihlavy zažili v této sezoně to co málokdo. Po sestupu hokejové Dukly nezvládla boj o záchranu v nejvyšší domácí soutěži ani fotbalová Vysočina. Po sobotní porážce od Karviné tak mohou začít v Jihlavě pomalu přemýšlet, co bude s fotbalem na Vysočině dál. Jihlava 19:49 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutnící jihlavský Jakub Fulnek po porážce s Karvinou, která odsoudila Vysočinu k sestupu z ligy. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Zatímco fanoušci a fotbalisté Karviné ještě stále oslavovali velký úspěch, jihlavský záložník Jakub Fulmek předstupoval před novináře s velkým zklamáním ve tváři.

„Já jsem pořád věřil, že to zvládneme. Začátek jara jsme měli dobrý a pořád to vypadalo, že se z toho dostaneme. Dokud se to nestane, tak si to nepřipouštíte, a myslím, že nám to dojde až s odstupem času. Dovolená teď bude velmi chmurná,“ přemýšlí Jakub Fulnek nad tím, co asi teď po velkém jihlavském neúspěchu přijde.

Vysočina přitom předvedla na jaře nevídané fotbalové věci. Vyškrábala se z beznadějné pozice v tabulce. Vyhrála nad Plzní i nad Slavií, přesto se v první lize nezachránila.

„Vždycky jsme z toho vyklouzli, ale vždycky jsme museli udělat ten důležitý krok k tomu, abychom to potvrdili. A ten jsme bohužel neudělali ani doma se Spartou, ani v Brně a ani teď s Karvinou. Měli jsme to ve vlastních rukách, měli jsme na to tři pokusy a z posledních tří zápasů jsme uhráli bod. To je prostě málo,“ vypočítává trenér Jihlavy Martin Svědík.

„Před sezonou nás všichni tipovali na sestup. Za 14 jarních zápasů jsme udělali 20 bodů, což je pro Jihlavu super. Ale v posledních třech utkáních uděláte jeden bod, kdy to máte potvrdit a udělat poslední krok. A ten jsme neudělali,“ dodává Svědík.

Jistá je po pádu Jihlavy do druhé ligy jedna věc, Vysočině se rozhodně nepovede udržet v týmu lotyšského střelce Davise Ikauniekse.

„Je jasné, že to není hráč pro druhou ligu. My jsme měli dohodu, že nám pomůže na jaře, i když v těch rozhodujících momentech nám zase tolik nepomohl. Po celé dva roky, kdy tady byl, byl obrovským přínosem a teď je otázka, kam odejde,“ naznačuje ředitel jihlavského fotbalového klubu Jan Staněk, že ještě přesně neví, kam Ikaunieks zamíří.

Kádr Vysočiny kromě lotyšského kanonýra podle Staňka opustí také další hráči.

„Nemůžeme prodat úplně všechny hráče, někdo tady určitě zůstane. Těch odchodů bude určitě víc, ale jde o to, jak se k tomu hráči postaví. Kdo ukáže srdce, bude tu chtít zůstat a vzít na sebe odpovědnost. Také záleží na tom, o koho bude zájem,“ dodává ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Vysočina po šesti letech mezi tuzemskou fotbalovou elitou sestupuje a v příští sezoně bude hrát druhou ligu.

HET liga (PLATNÉ K 27. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 30 20 6 4 55:23 66 2. Slavia 30 17 8 5 50:19 59 3. Jablonec 30 16 8 6 49:27 56 4. Olomouc 30 15 10 5 41:22 55 5. Sparta 30 14 11 5 43:25 53 6. Liberec 30 13 7 10 37:35 46 7. Bohemians 1905 30 9 11 10 30:29 38 8. Teplice 30 8 10 12 32:40 34 9. Ml. Boleslav 30 9 7 14 31:43 34 10. Zlín 30 8 9 13 31:48 33 11. Dukla Praha 30 9 5 16 32:55 32 12. Ostrava 30 7 10 13 36:43 31 13. Slovácko 30 6 13 11 23:32 31 14. Karviná 30 7 9 14 32:40 30 15. Jihlava 30 8 6 16 30:48 30 16. Brno 30 6 6 18 20:43 24