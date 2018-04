Olomoucký trenér Jílek dostal trest za chování v zápase s Jabloncem, na lavičce bude chybět dvě utkání

Trenér fotbalistů Olomouce Václav Jílek nesmí za kritiku rozhodčích ve dvou utkáních na lavičku a zaplatí pokutu 20 tisíc korun. Disciplinární komise fotbalové ligy ho potrestala za chování v zápase s Jabloncem, v kterém ho rozhodčí vykázal na tribunu. Praha 15:51 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký trenér Jílek byl během zápasu v Jablonci rozhodčím vykázán na tribunu. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Jílka v utkání rozzlobilo vyloučení Jiřího Texla, které podle něj bylo neoprávněné. Následně se obořil na rozhodčího Pavla Orla a ten ho na doporučení čtvrtého sudího Milana Matějčka poslal na tribunu.

„První věc, která mě vytočila, byla, že nám nebylo umožněno střídání, když Hála dostal ránu na hlavu. Potom z toho korespondoval brejk soupeře a naše vyloučení," řekl Jílek po utkání.

Pět bodů náskoku, šest kol do konce. 'Liga bude ještě zajímavá,' říká Pavel Vrba Číst článek

„Nebyla tam podrážka nahoru, nebylo tam nic zničujícího pro protihráče. Byl to prostě faul. Ano, zezadu a bez míče, ale podobných faulů je ve hře spousty. Takže to podle mě byla strašně přísná červená a neudržel jsem se a trochu si ulevil, za což se omlouvám. V těch emocích to ze mě prostě vyšlo," vysvětloval olomoucký kouč.

Kvůli trestu přijde o sobotní duel s Baníkem Ostrava a další zápas v Teplicích. Tým místo něj v utkáních povede asistent Ladislav Onofrej.

Komise také uložila pokutu 70 tisíc korun Viktorii Plzeň za porušení povinností pořádajícího klubu v utkání s Mladou Boleslaví, jelikož se na stadionu objevila pyrotechnika. Plzni navíc hrozí další trest za stejné provinění v zápase se Spartou. Komise s nimi zahájila řízení, rovněž tak s letenským celkem kvůli chování fanoušků.

Trest na jedno utkání za karty mají Texl, Václav Jemelka (oba Olomouc), Ibrahim Traore, Ondřej Bačo (oba Zlín), Jan Hošek (Karviná), Michal Frydrych (Slavia), Carlos De Azevedo (Ostrava), David Hovorka (Sparta), Lukáš Vraštil (Brno) a Aleksandar Šušnjar z Mladé Boleslavi, který si trest odpykal už v poháru.