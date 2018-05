Slavia stáhla ztrátu na Plzeň, titul je ale stále daleko. ‚Nemáme to ve svých rukou,‘ ví trenér Trpišovský

Slávisté sice tuší, že jejich šance na obhajobu titulu jsou nízké, ale nechtějí se vzdávat předem.

„Matematická naděje je, tak věříme, ale teď byla důležitá výhra vzhledem k druhému místu. To jsme zvládli a v sobotu to musíme potvrdit. Naděje pořád je a třeba se štěstí přikloní k nám a titul nám spadne do klína,“ prohlásil obránce Jakub Jugas po výhře nad Duklou 2:0. A jeho spoluhráč Jan Sýkora, mimochodem autor úvodního a tedy i vítězného gólu, vidí situaci podobně.

„O titul se hraje, ale taky máme za sebou ještě vlčáky, takže to bude ještě zajímavé. Jdeme zápas od zápasu a po posledním kole se uvidí,“ říká Sýkora.

Slavia obhájí titul, když ve zbývajících dvou kolech získá alespoň o čtyři body víc než Plzeň. Což znamená, že lídr ze západu Čech už ani jednou nesmí vyhrát.

„Reálné je pro nás druhé místo. Když koukáte moc vysoko, něco vám může utéct skrz prsty. Jsou věci, které neovlivníme, nemáme to ve svých rukou. Plzni stačí vyhrát jeden zápas a mají na to dva pokusy, takže i když my uděláme maximum, tak to neovlivníme,“ nedělá si iluze slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

V příštím kole Slavia doma hostí Jablonec, zatímco vedoucí Plzeň přivítá Teplice.

HET liga (PLATNÉ K 15. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 28 16 8 4 46:16 56 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla Praha 28 9 5 14 31:49 32 10. Ml. Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23