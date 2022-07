V rámci charitativního projektu Saves Help Šimona Hrubce budou nově pomáhat i fotbaloví brankáři

„Pomáháme především dětem. Zatím se vybralo přes jeden a půl milionu korun . Kupujeme pomůcky a procedury, které neproplácí pojišťovna,“ říká Radiožurnálu hokejový brankář Šimon Hrubec.

Poslechněte si Šimona Hrubce a Dominika Holce, kterak mluví o projektu Saves Help

„Důležité je říct, že všechny peníze, které vybereme, jdou přímo na pomoc a neplatí se z nich nic jiného. Kupujeme přímo konkrétní produkt, nebo proceduru, takže například rehabilitaci nebo pomůcky. Máme jistotu, že peníze jdou přímo na tu správnou věc,“ doplňuje.

Nyní rozšiřuje Šimon Hrubec ve spolupráci s výkonným ředitelem projektu Michalem Raškou Saves Help i do fotbalového prostředí. A kdo jiný jim v tom měl pomoci, než jedna z největších brankářských fotbalových ikon Petr Čech, který se navíc do projektu zapojil i jako hokejový brankář.

„Ta myšlenka mě napadla hned, když jsme přijali Petra Čecha do hokejové sekce. Bylo skvělé zjistit, že by to toho Petr šel, protože u nás ve fotbale není větší osobnosti. Zavolat ale předtím Petrovi, bylo velké úskalí.“

Zapojí se i brankáři Slavie a Sparty

Obavy Šimona Hrubce byly ale zbytečné. Petr Čech okamžitě se vším souhlasil a pomohl. V současné chvíli účast v projektu Saves Help slíbilo přes dvacet českých a slovenských fotbalových gólmanů včetně třeba Matouše Trmala z portugalské Vitórie, slávistického Aleše Mandouse nebo sparťana Dominika Holce.

„Znamená to pro mě hodně, protože si myslím, že sportovci v našem postavení by měli využívat toho, že nás lidé znají a použít to k tomu, aby pomáhali lidem, kteří to potřebují. Na jedné straně to vytváří velkou komunitu lidí a na druhé straně to pomáhá potřebným. Jsem rád, že něco takového funguje, a že toho můžu být součástí, říká gólman Sparty Dominik Holec.

Hokejoví brankáři zapojení do projektu přispívají částkou deset korun za jeden úspěšný zákrok, Šimon Hrubec dvojnásobně. Pro fotbalové gólmany bude nakonec obnos pro charitu nastavený na 80 korun.