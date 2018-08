Okupace v hokeji: výhry ve Stockholmu, přelepené hvězdy i Jágrovo číslo

Srpnová okupace z roku 1968 měla velký vliv i na československý sport. Gymnastku Věru Čáslavskou donutila ukončit kariéru. Mnoho sportovců emigrovalo. A třeba hokej se stal možností, jak se Sovětskému svazu alespoň částečně pomstít za příkoří. Praha 15:08 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okupace v roce 1968 inspirovala i Jaromíra Jágra při výběru čísla | Foto: Scott Audette | Zdroj: Reuters

Rivalita začala hned na Mistrovství světa v roce 1969, které mělo původně hostit Československo. Kvůli obavám z nepokojů se ale tehdy hokejový svaz pořadatelství šampionátu zřekl.

„Byli jsme strašně naštvaní. Napsali jsme petici, že Rusákům v roce 1969 nepodáme ruce. Ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme, chtěli jsme národu ukázat, že s okupanty nesouhlasíme,“ vyprávěl v Příbězích 20. století Jan Gusta Havel.

Bývalý hokejista byl členem reprezentačního týmu, který se účastnil v březnu 1969 Mistrovství světa ve Švédsku. Českoslovenští hokejisté Sovětský svaz porazili 2:0 a slovo dodrželi. „Neměli tam tanky, dostali dvě branky,“ slavilo se v Československu.

Trenér národního týmu Jaroslav Pitner pak zahraničním novinářům vysvětloval, že v Československu je zvykem, že poražený přichází podat ruku soupeři.

„Lidi potřebovali něco, čím bychom Rusům ukázali, že nejsme tak porobení. Hokej a to vítězství byla troška do mlýna,“ vzpomíná další reprezentant Jiří Holík.

Před druhým duelem se Sověty na turnaji si pak někteří reprezentanti dokonce na dresu černou páskou přelepili pěticípou rudou hvězdu ve státním znaku.

Dres hokejové reprezentace z roku 1969. | Zdroj: Český svaz ledního hokeje

„Někteří to chtěli zalepit, jiní ne. Každý měl své svědomí, každého jsme se v kabině zeptali. Nakonec to zalepilo pět lidí. Ne, že by se stalo něco hrozného, ale nás pět bylo pod palbou, v roce 1970 jsem na mistrovství vůbec nejel,“ vzpomínal Jan Gusta Havel, který byl mezi pěticí odvážných reprezentantů.

Československo porazilo Sovětský svaz i ve druhém zápase na turnaji, tentokrát 4:3. Vítězství slavily desetitisíce Pražanů na Václavském náměstí a večer vrcholil demolicí kanceláře Aeroflotu na Václavském náměstí, nejpravděpodobnější verzí incidentu je, že šlo o provokaci ze strany STB.

Titul mistrů světa v roce 1969 ale nakonec přesto znovu slavila sborná, Československo bralo bronz. Zlato českoslovenští hokejisté vybojovali o tři roky později na šampionátu v Praze. Symbolicky po výhře nad Sovětským svazem 3:2.

Hokejová rivalita mezi oběma zeměmi přetrvala i po rozpadu Sovětského svazu a rozdělení Československa. Jaromír Jágr si na dres vybral číslo 68, aby tak dal najevo svůj odpor k tehdejší invazi.

Na sovětskou okupaci se vzpomínalo i po třiceti letech, když emigrant Petr Svoboda vstřelil jediný gól naganského finále. Čeští hokejisté porazili Rusko a poprvé v historii získali zlaté olympijské medaile.