Hadamczik se vrací k reprezentaci, povede hokejisty do 18 let. Dvacítku přebírá Varaďa

Hokejovou reprezentaci do 20 let povede v příští sezoně Václav Varaďa. Jednačtyřicetiletý kouč extraligového Třince, který dosud vedl národní tým do 19 let, převezme juniorský výběr po Filipu Pešánovi. Výběr do 18 let povede bývalý trenér seniorské reprezentace Alois Hadamczik. Nahradí Davida Bruka, jenž se po dubnovém mistrovství světa přesune k devatenáctce.

