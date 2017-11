Honza je náš fotbalový táta, říká Trpišovský o odchodu Nezmara. Svou budoucnost chce řešit po sezoně

„Prostě uvidíme, co bude po sezoně. Může se to roztočit všemi možnými směry. V tuhle chvíli platí, co jsem řekl: Mám v Liberci smlouvu, jsem tady spokojený, jsem tady hrozně rád,“ neskrývá pro Radiožurnál trenér Jindřich Trpišovský, který se snaží koncentrovat jen na poslední dva zápasy podzimní části sezony.

V české lize si udělal dobré jméno, a o zájmu jiných klubů se spekulovalo už v minulosti. Znovu se to děje i teď, kdy se Liberci daří, server iSport psal o chorvatské Rijece, situaci údajně sondovaly některé domácí kluby.

„Protože se mě někdo ptal na český klub. Já jsem mu řekl, že s nikým v kontaktu nejsem, což je pravda. Byl jsem kontaktovaný jedním zahraničním klubem, který už mě kontaktoval před rokem, teď je to podruhé. Vzhledem k tomu, že my máme rozehranou sezonu, oni taky, tak jsme se bavili, že se to nedostane na veřejnost. U toho bych chtěl zůstat," říká Jindřich Trpišovský.

V Liberci se teď navíc srovnávají s už jistým odchodem sportovního ředitele Jana Nezmara do Slavie. Informace se potvrdila v týdnu a zasáhla i do přípravy na včerejší utkání s Baníkem Ostrava.

„Měli jsme sezení s hráči, včetně Honzy, kdy jsme na ně apelovali, aby byli koncentrovaní, protože ten zásah je prostě velký směrem do budoucna. Každý to máme v hlavě, protože Honza nás sem všechny přivedl. Ať už nás jako trenéry nebo všechny hráče. Má s námi všemi úzký vztah,“ říká Jindřich Trpišovský.

„Už jsem to řek několikrát, Honza je takový náš fotbalový táta. A je to člověk, který dělá tu funkci mimořádně kvalitně. Ať už po profesní, lidské i charakterové stránce,“ chválí svého již téměř bývalého kolegu trenér. Zároveň je vlastně rád, že je už v celé věci jasno.

„Já jsem to zažil loni, kdy se spekulovalo o mně. Vím, jak nás to nějakým způsobem rozklížilo na podzim. Je to prostě téma, které nechcete v kabině. Protože Honza je zásadní člověk tady v tom klubu a řídí 90 % věcí veškerého dění klubového. Jeho záběr byl hrozně široký,“ dodává trenér severočeského týmu Jindřich Trpišovský.