Honza je v ráži. Jsem rád, že ho máme v týmu, chválil Priske čtyřgólového střelce Kuchtu po zisku titulu

Fotbalisté Sparty obhájili mistrovský titul. V předposledním kole nadstavby zvítězili v Mladé Boleslavi hladce 5:0 a před druhou Slvií mají nedostižný čtyřbodový náskok. Mužem zápasu byl útočník Jan Kuchta, který dal čtyři góly, a měl tak zásadní podíl na oslavné atmosféře. Mladá Boleslav 7:03 19. května 2024

„Už v týdnu jsme si říkali, že musíme na soupeře vletět a udělat si zápas jednoduchý. Naštěstí se nám to povedlo, včetně předzápasového programu, který jsme měli,“ říkal po čtyřgólovém představení útočník Sparty Jan Kuchta.

Jediné, co netušil, jestli má ještě možnost vrátit se domů. Bydlí nedaleko Mladé Boleslavi a jeho tchánem je prezident středočeského klubu Josef Dufek. „Doufám, že se budu mít po zápase, kam vrátit. Snad mě nevystěhují. Celý týden jsem se s ním míjel. Uvidíme, až se vrátím domů. Je to určitě s nadsázkou, ale trochu té srandy nevadí,“ říkal Kuchta.



Titulem pro Spartu ale sezona nekončí. Ve hře je ještě pohárové finále s Plzní. „Můžeme se zase zapsat do historie, což je náš cíl. Každý chceme být zapsaný v kronice a aby byla sezona nezapomenutelná. Na finále poháru přijede hodně našich fanoušků. Chceme si odčinit minulé finále, které jsme prohráli,“ doplnil Jan Kuchta.

Střelec Sparty byl hlavní strůjce titulové jistoty v případě Sparty. To potvrdil kapitán Ladislav Krejčí. „Ukázal, že když potřebujeme zapnout, tak to vezme na sebe. Situace vyřešil skvěle. První a druhý gól pro nás byl hnací motor. Po dalších gólech jsem viděl, jak sebevědomí všech kluků roste,“ uvedl Krejčí.



Muže zápasu pak chválil i trenér Brian Priske. A říkal, že sparťanský útočník mohl přidat také pátý gól. „Měl na to, aby vstřelil i pátý gól. Jsem šťastný, že ho máme v týmu. Myslím si, že by mohla být i Česká republika, pokud se trenér rozhodne ho nominovat na mistrovství Evropy. Jan Kuchta je v ráži,“ doplnil letenský kouč. To už si on i jeho svěřenci mohli vychutnávat další oslavu s fanoušky.

