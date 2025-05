Spartě se kupí problémy. Pokud nezvládne ani finále poháru, má problém, myslí si Horváth

Slavia porazila ve fotbalové Chance lize Spartu 2:1. A přestože sudí Beneš neudělil v utkání červenou kartu, ani včerejší derby pražských „S“ se neobešlo bez vyhrocených momentů a kontroverzních okamžiků. Naštěstí tenhle moment nerozhoduje o titulu,“ komentuje expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 10:58 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisty Sparty čeká ve středu finále poháru proti Sigmě Olomouc | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Derby rozhodla situace z 87. minuty. Centr Teaha poslal do sparťanské sítě Oscar, nicméně hosté hned signalizovali, že to bylo rukou. Po dlouhém zkoumání u videa ale rozhodčí gól uznal. Podle trenéra Sparty Larse Friise to byla dokonce krádež. Jak to vidíš ty?

Oscar hned sám ukazoval, že hrál ramenem. Není to vůbec příjemná situace, naštěstí tenhle moment nerozhoduje o titulu. Pro Spartu je to další těžká chvíle. Teď se jim to dost kupí, společně třeba se zraněním Lukáš Haraslína před pohárovým zápasem.

Na druhou stranu, já jsem si tu situaci taky několikrát pouštěl z televizních záběrů. Ten moment je dost složitý a specifický a sudí se rozhodli, že by měl platit.

Zkoumání gólového momentu trvalo videorozhodčím několik minut. Jak vnímáš práci videa jako takovou - nemůžou kvůli tomu hráči vypadnout z tempa a přijít, řekněme, o určitou "flow" v daném utkání?

Tady k tomu došlo až na konci zápasu, navíc už venku máme teplejší počasí, takže v tom bych neviděl žádný problém. Ta situace pro rozhodčí byla opravdu složitá. Není jednoduché to rozsoudit, sami teď vidíme, jaké jsou na to ohlasy. Kdyby to dopadlo obráceně, tak budou ukřivděný zase slávisti.

Není to příjemné, ale sledujeme to ve všech soutěžích. Teď jsem viděl dokument o německých rozhodčích. Tam také ukazovali, že některé momenty jsou vyřešené během pár vteřin, ale něco trvá delší dobu a nedá se s tím nic dělat.

Ještě pojďme rozebrat jednu zajímavou situaci z prvního poločasu pražského derby. Záložníkovi Sparty Lukáši Sadílkovi nechtěl jeden z podavačů míčů dát balon, a tak se hostující fotbalista viditelně obořil, na kluka začal něco pokřikovat a míč mu musel vzít. Myslíš, že je to v situaci Slavie vhodné, jít takto negativním emocím naproti? Je rozhodnuto o titulu, vršovický klub v ten moment navíc vedl.

I kluci, co podávají balony chtějí být součástí týmu se kterým ‘hrajou’ a tohle byl ten případ. Asi si vzpomeneme na rok starou situaci, kdy tam Lukáši Sadílkovi někdo namáčel balon do kýble s vodou. Sparta v tomhle směru určitě může být podrážděná.

Ale znova opakuju, tenhle zápas o titulu nerozhodoval, i když pro Spartu je to další nepříjemnost. Chápu Sadílka, který chtěl házet out a balon se mu nedostal. Navíc to bylo ještě v prvním poločase, takže určitě nepříjemná situace.

Jaká musíš být morální sračka, když máš jasný titul, hraješ lépe a stejně máš tohle zapotřebí. pic.twitter.com/Fz6LzLqjmD — Lars Friis II. (@_lars_friis) May 10, 2025

Sparta má na čtvrté příčce tabulky už jen dvoubodový náskok na Jablonec, který vyhrál doma nad Olomoucí. Co čekáš od Sparty teď ve středu ve finále poháru a pak v posledních dvou kolech ligové nadstavby? Udrží čtvrté místo?

Jak jsem už říkal. Kupí se jim to a není to vůbec nic příjemného, takhle to určitě vnímají i na Spartě, i když samotné mužstvo určitě budou chtít udržet v klidu. Nicméně kolem týmu klid určitě není, to vnímají i fanoušci. Včerejší prohru asi nebudou brát nijak tragicky.

Ale vrchol přijde ve středu, kdy Sparta hraje finále poháru. Pokud ani tohle nezvládne, tak je to opravdu problém a bude otázka, jestli si vůbec uhraje umístění v tabulce. Tlak je veliký, hráči mají dost zkušeností, ale situace a okolnosti nehrajou Spartě do karet.

Naopak Olomouc nemá co ztratit. Cítí, že Sparta je tak trochu raněné zvíře a pro Sigmu by výhra byla velkým úspěchem. Ten zápas bude, jak by řekl Honza Koller, vyšperkovaný.

Pojďme na Viktorii Plzeň a ostravský Baník. Tyto dva celky totiž na druhém a třetím místě dělí tři body a právě o druhou příčku spolu budou bojovat. Baníku chybí kvůli kartám Kohút, Frydrych, Chaluš, kvůli zdravotním komplikacím nemusí být k dispozici ani Rigo. Jak moc to může Baník poznamenat?

Ty ztráty na straně Baníku jsou velké a můžou být i klíčové a dost jej oslabí. Plzeň doma umí být velmi silná. Myslím si, že Ostravané to na Štruncových sadech dneska úplně nezvládnou.