Typický fotbalový fanoušek? Rád remcá a vždy přesně ví, jak se mělo hrát, směje se Bosák

Fotbal se změnil. A v lecčems se prý změnili i fotbaloví fanoušci. „Jsou poučenější než před dvaceti třiceti lety, díky internetu a záplavě televizních přenosů toho dnes normální člověk ví daleko víc než dřív," upozorňuje Jaromír Bosák. Některé věci se ale podle něj ani za 40 let nezměnily. „Typický fotbalový fanoušek rád remcá a vždy přesně ví, jak se mělo hrát," směje se komentátor.

On sám považuje fotbal za celosvětový fenomén. „Skoro každý si už někdy do balonu čutnul. Fotbal byl navíc dlouho konzervativní, co se týče pravidel, pravidla tak lidem zůstala v hlavě,“ vypočítává důvody popularity fotbalu.

Přestože se ale může zdát, že se fotbal téměř nemění, opak je pravdou. Jak Jaromír Bosák upozorňuje, v posledních desetiletích dostal tenhle sport úplně jinou tvář.

„Dnes je to atletika s míčem. Dřív to byl sport typu ‚pokopneme míč, dojdeme k němu a uvidíme, co bude dál‘. V budoucnu se možná budou měnit pravidla, aby padalo víc gólů, gró fotbalu se ale určitě měnit nebude.“

Kobka pro komentátory

Samotný Jaromír Bosák je nejen fotbalový fanda, ale především dlouholetý fotbalový komentátor, jehož některé hlášky téměř zlidověly. Typickým komentátorským klišé se ale vyhýbá. „Nesnáším fráze jako ‚prošel obranou jako nůž máslem‘,“ přiznává.

„Když něco takového slyším od profesionála, zavřel bych ho na tři dny do černé kobky a držel o chlebu a vodě. Naší prací by mělo být diváka informovat, a to přijatelným způsobem.“

Jeho přísným sítem by tak neprošla dokonce ani populární hláška „kdo neskáče, není Čech“. „Chtěl bych poznat toho, kdo s ní přišel. Pak by ta kobka nebyla jen na tři dny, ale rovnou na sedm dnů,“ směje se.

Vlastní talkshow

Na první přenos, který komentoval, si už dnes Jaromír Bosák nevzpomíná. Ví ale, že už tehdy bylo jasné, že jde správným směrem. „Chtěl jsem tuhle práci dělat odmalička,“ vzpomíná. „Na to, co bylo, ale moc nevzpomínám. Jakmile skončí zápas, sklapnu desky a už mě zajímá, že za tři dny pojedu tam a tam.“

V současnosti tak Jaromír Bosák žije mimo jiné svou vlastní talkshow Ušák. Zpovídá v ní nejen sportovce, ale i další zajímavé osobnosti českého veřejného života. A jak popisuje, ke svým hostům rozhodně nepřistupuje jako k houskám na krámě.

„Chci se ptát tak, aby to hosta zajímalo. Ti lidé mě zajímají, chci od nich vědět něco, co jsem ještě před rozhovorem nevěděl. Vždy se snažím najít něco, na co se jich ještě nikdo nezeptal.“

„Ve své vlastní show si mohu všechno dělat sám. Nikdo mi do toho nemůže kafrat. A to mě baví. Nestane se, že by za mnou přišel dramaturg a řekl, že potřebuje, aby přišel ten a ten, protože hraje v nějakém seriálu. Já si pozvu, koho chci.“