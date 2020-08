Slávisté na hostování mohou hrát bez omezení. Kosek má proti ‚svým‘ motivaci, Beran by raději nenastoupil

Fotbalová Slavia v této sezoně umožní hráčům na hostování, aby proti ní mohli nastoupit ve vzájemných zápasech. Na twitteru o tom informoval šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík. V lize přitom až na výjimky pořád platí, že fotbalisté na hostování proti svým mateřským celkům zpravidla nehrají. Liberec 10:52 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Beran | Foto: SK Slavia Praha | Zdroj: www.slavia.cz

„Jedná se o rozhodnutí nejvyššího klubového vedení ve shodě s trenérským štábem,“ komentoval pro Radiožurnál ve stručnosti rozhodnutí slávistického vedení mluvčí klubu Michal Býček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová Slavia umožní hráčům na hostování, aby proti ní mohli nastoupit ve vzájemných zápasech. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Kmenoví hráči Slavie hostující v jiných mužstvech dříve ve vzájemných zápasech hrát nesměli. A týmy, které si z Edenu půjčily víc fotbalistů, tak v těchto duelech byly výrazně oslabené. To se teď ale změní.

„Je to pozitivní zpráva, nejen pro klub, ale i pro samotné hráče. Zvýší to konkurenci do toho zápasu, kvalitu. Rozhodnutí vítáme a myslím si, že je to pro fotbal dobře,“ těší Pavla Hoftycha, trenéra Liberce, ve kterém ze Slavie aktuálně hostuje hned sedm fotbalistů.

Kouč Slovanu tak v listopadovém utkání v Edenu může všechny tyto hráče nasadit. Mezi nimi i záložníka Michala Berana, zrovna ten by si ale duel proti Pražanům nejradši odpustil.

„Já osobně bych moc proti Slavii asi hrát nechtěl, když jsem její hráč. Nevím, když to ale pan Tvrdík povolil, tak hrát budu,“ řekl mladý ofenzivní fotbalista.

To Daniel Kosek by si proti mateřskému klubu zahrál rád. A to i přesto, že by případným gólem nebo nešetrným zákrokem fanoušky Pražanů asi příliš nepotěšil.

„V zápase o tom nepřemýšlíte a bojujete za ten tým, ve kterém aktuálně jste. Akorát když třeba vstřelíte gól, tak by bylo fajn ho neslavit, chovat respekt k týmu,“ uvedl další slávistický host na severu Čech.

Ligová fotbalová asociace se otázkou hostování plánuje v nejbližší době zabývat. Podle předsedy LFA Dušana Svobody bude možná už od příští sezony omezený počet hráčů, kteří z jednoho klubu můžou hostovat ve druhém.