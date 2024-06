Hráči ještě nepředvedli maximum. Donnarumma je velkou oporou Italů, říká před osmifinále Buffon

Na fotbalovém mistrovství Evropy začíná vyřazovací fáze. Do osmifinále v sobotu vstupují domácí Němci, kteří od devíti večer změří síly s Dány. Už o tři hodiny dříve rozehrají Švýcaři duel proti Itálii. V něm budou chtít obhájci titulu z Apeninského poloostrova napravit nevyrovnané výkony ze základní skupiny. Praha 12:46 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italští fotbalisté se na evropském šampionátu mohou spolehnout na brankáře Donnarummu | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Italští fotbalisté postoupili do osmifinále mistrovství Evropy díky gólu Mattii Zaccagniho až z poslední minuty v závěrečném utkání základní skupiny proti Chorvatsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Osmifinálový program Eura začíná sobotními zápasy Švýcarska proti Itálii a Německa proti Dánsku

Nebýt srovnání na 1:1 proti Chorvatům, tak by Itálie kvůli skóre nepostoupila ani ze třetího místa. Euforie byla obrovská, což může potvrdit i vedoucí italské výpravy na šampionátu. „Bylo to nádherné. Můj život je už od dětství založen na emocích. Nebyl jsem přímým aktérem na hřišti, ale byl to pro mě skvělý večer. Vyvolal ve mně opravdu silné emoce,“ říká v rozhovoru pro Evropskou fotbalovou unii mistr světa z roku 2006 Gianluigi Buffon.

Opora v bráně Itálie

Podle italského rekordmana v počtu reprezentačních startů (176) je však stále co zlepšovat. „Oceňuji obětavost i charakter našeho týmu. Líbí se mi také výkon brankáře Donnarummy i práce trenéra Spallettiho. Musím uznat, že všichni hráči makají naplno. I když podle mě ještě nepředvedli maximum, ale tvrdě dřou, aby dosáhli pomyslného vrcholu,“ říká Buffon.

Hlavním tahounem Itálie na turnaji je také brankář a také se jmenuje Gianluigi. Gólman Donnarumma drží svůj tým při životě skvělými zásahy. „Gianluigi Donnarumma dává Itálii na turnaji velkou výhodu. Je důležité ocenit hráče, kteří dělají něco výjimečného. On je vážně výjimečný a velkou podporou týmu,“ chválí svého nástupce legenda brankářského řemesla Gianluigi Buffon.

Zápas Švýcarsko - Itálie i duel Německo - Dánsko uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a Radiožurnál nabídne živé vstupy.