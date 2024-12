Fotbalisté Hradce Králové budou mít nového majitele, zastupitelé města schválili prodej 89 procent akcií

Zastupitelé Hradce Králové schválili vypsání výběrového řízení na prodej 89 procent akcií prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Nový vlastník by podle představ města měl být znám na jaře 2025, aby s ním klub mohl vstoupit do sezony 2025/26. Klub nyní patří ze 100 procent městu. Proces prodeje radnice zahájila loni na podzim. Hradec Králové 17:55 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všesportovní stadion v Hradci Králové (tzv. Malšovická aréna) | Foto: Michal Beránek | Zdroj: Profimedia

Pro vypsání tendru a jeho zadávacích podmínek hlasovalo 23 z 34 přítomných zastupitelů, jeden byl proti, pět se zdrželo a pět nehlasovalo. Tři zastupitelé nebyli přítomni.

„Je nezbytné, aby hradecký fotbal nalezl strategického partnera, který naváže na kvalitní výsledky našeho FC v posledních letech a zároveň do klubu přinese novou dynamiku,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

V minulém ligovém ročníku Hradec Králové skončil na devátém místě a v nadstavbové části si vybojoval účast v kvalifikačním utkání o Evropskou konferenční ligu.

Zastupitelé také schválili sedmičlennou komisi pro hodnocení nabídek, v níž má čtyři zástupce koalice a tři opozice.

Městu se v předběžném řízení do konce září přihlásilo pět až deset zájemců o vstup do klubu. Většina jich byla ze zahraničí nebo zastupovala zahraniční subjekty. Mezi zájemci byl i podnikatel a bývalý reprezentant Ivo Ulich. V přípravném řízení již město s uchazeči jednalo.

I na základě jednání s uchazeči poradci městu doporučili nabídnout k prodeji 89 procent akcií. Ponecháním 11 procent si město zajistí, že majoritní akcionář nebude moci město v budoucnu z akcionářské struktury vytěsnit nuceným odkupem akcií. Město si také stanoví některé podmínky, například nemožnost odvedení prvoligové licence.

Tendr na prodej akcií bude mít formu koncesního řízení a měl by mít tři fáze. První bude podání žádosti o účast v řízení, odehrát by se mělo začátkem roku 2025. Uchazeči, kteří splní kvalifikační požadavky, pak předloží podnikatelský plán a předběžné nabídky. Dalším krokem bude podání finálních nabídek, které bude hodnotit komise. Město bude mít právo uzavřít smlouvu se zájemcem již na základě předběžné nabídky.

Fotbalového stadionu, který město s nákladem téměř 800 milionů korun otevřelo loni v srpnu, se výběrové řízení týkat nebude. Stadion bude nadále ve vlastnictví města. Jeho provoz bude dál v rukou klubu, a to po dobu 20 let s možností prodloužení na dalších deset let.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup se tehdy ucházeli Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, dále investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou, zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli.