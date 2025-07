Hradec Králové si bod proti Slavii zasloužil. Progres Sparty zatím nelze poznat, hodnotí Horváth 1. kolo

V úvodním kole nového ligového ročníku ztratila body Sparta i Slavia. Letenští pod staronovým koučem Brianem Priskem remizovali 1:1 v Jablonci a obhájce titulu v Edenu hrál 2:2 s Hradcem Králové. „Slávisty stálo hodně sil, aby se do vedení dostali. Všechno směřovalo k tomu, že už závěr dohrají v poklidu, ale nezvládli to. U Sparty se zatím nedá mluvit o progresu, ale výkon byl týmový,“ hodnotí expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 16:08 21. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie v prvním ligovém kole sezony 2025/2026 remizovali 2:2 s Hradcem Králové | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Pavle, co říkáte na kuriózní první gól Hradce Králové proti Slavii. Záložník Alexandr Sojka udržel míč na kraji hřiště, ale hráči Slavie byli přesvědčení, že je míč v zázemí a trochu přestali hrát. Čím si vysvětlujete to, že se Slávisté nedrželi jedné z hlavních pouček, že se hraje, dokud nepískne rozhodčí?

Poučka se opakuje častokrát, ale bohužel jsem to zažil na hřišti také. Z vašeho pohledu vidíte, že už je míč mimo hřiště, tak zvednete ruku, kouknete na rozhodčího a v tu chvíli vaší nepozornosti využije soupeř. Přesně tak to udělal Sojka, kdy Tomáš Holeš tohle gesto udělal. I Oscar se otočil na rozhodčího a už se nestihl vrátit zpátky. Sojka toho využil a poslal Hradec Králové do vedení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Pavla Horvátha po prvním ligovém kole sezony 2025/2026

Fotbalisté Slavie sice duel otočili, ale závěr utkání si nepohlídali a v 87. minutě inkasovali vyrovnávací gól na 2:2. Jak je možné, že si tak zkušený celek nepohlídal závěr utkání?

Bylo to pro mě překvapení. Slávisty stálo hodně sil, aby se do vedení dostali. Všechno směřovalo k tomu, že už závěr dohrají v poklidu, ale Jakub Hodek svým druhým nebo třetím dotekem s míčem na hřišti vystřelil nádherně. Poslal to krásně do šibenice a brankář Jindra Staněk neměl žádnou šanci zasáhnout. Hradec Králové si z Prahy zaslouženě odvezl bod.

Bod na úvod ligové sezony získala i Sparta, která remizovala 1:1 v Jablonci. Viděl jste na výkonu Sparty pod vedením staronového kouče Briana Priskeho nějaký progres oproti závěru minulého ligového ročníku?

Výkon vypadal víc týmově než ke konci minulé sezony. Na nějaký hlubší rozbor určitě potřebujeme víc zápasů. Rozhodně to nebyl ale nějak odlišný výkon, než v předchozím ročníku. Do Sparty moc nových hráčů nepřišlo, tak logicky byla hra velmi podobná. Nějaký mustr od Priskeho tam vidět byl, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších kolech.

Na jednoznačné výhře Plzně 5:1 proti Pardubicím se podílel Pavel Šulc, který si připsal jeden gól a dvě asistence. Souhlasíte s tím, že i když se pořád mluví o jeho potenciálním přestupu do zahraničí, tak jeho to na hřišti vůbec neomezuje?

Vypadá to tak. Podle jeho rozhovorů to tak je a na hřišti to potvrzuje. Není to jednoduché, protože několik nabídek na přestup tam určitě má, ale pravděpodobně není žádná v takové výši, aby to oslovilo i Plzeň. Myslím si, že aktuálně z Plzně odcházet nebude.

Ligový nováček ze Zlína zahájil sezonu výhrou 3:1 v Teplicích, kterou režíroval Michal Cupák, který ještě před třemi týdny učil žáky na základní škole. Pamatujete podobný příběh?

Dřív toho bylo víc. V této době je to ohledně civilních zaměstnání velká výjimka. V nižších soutěžích jsou určitě i učitelé. Je to skvělé, ale vždy je ta cesta nějak klikatá. Cupák je tím zdárným příkladem.

