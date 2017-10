Hrají sice malý fotbal, slaví v něm však velký úspěch. Čeští reprezentanti jsou mistry světa

Fotbal je jedním z nejoblíbenějších sportů na planetě. Českoslovenští fotbalisté se v historii dokázali dvakrát probojovat do finále mistrovství světa. Malý fotbal sice tak známý není, ale malé úspěchy v něm rozhodně Češi neslaví. Čeští reprezentanti získali na nedávno skončeném turnaji v Tunisku titul mistrů světa. Praha, Nabeul/Tunisko 17:10 16. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain

V málokterém týmovém sportu má Česká republika mistry světa, jedním z takových je malý fotbal. Sport, který se většinou hraje na umělé trávě, menším hřišti s hrací dobou 2x 20 až 30 minut. Na hřišti je pak 5 hráčů a 1 brankář.

Čeští reprezentanti se už osmkrát účastnili mistrovství Evropy, nikdy ale na titul nedosáhli. Na letošním domácím evropském šampionátu v Brně získali stříbro. O to větším úspěchem je pak vítězství při druhé účasti na mistrovství světa.

„Je strašně důležité, jak je tým organizovaný a vedený. Jak k tomu hráči přistupují,“ zmiňuje pro Radiožurnál specifika malého fotbalu manažer české reprezentace Luděk Zelenka.

V Tunisku čeští reprezentanti porazili ve finále Mexiko 3:0. Jednou z opor týmu byl i brankář týmu Ondřej Bíro, který dříve hrával velký fotbal v útoku pražské Sparty.

„Je to fantazie. Ono se k tomu asi víc říct nedá. Ani nevím, jak jsem to chytal. Prostě mě to trefovalo, kluci suprově bránili, spoustu věcí ke mně ani nepustili, takže taky jejich zásluha,“ neskrýval pozápasové nadšení Bíro.

Začátky tohoto sportu jsou na posekaných trávnících vesnic a na betonových hřištích sídlišť. Například známá pražská soutěž Hanspaulská liga patří do české databanky rekordů jako největší oblastní sportovní svaz v České republice. Registruje asi 15 tisíc lidí a i podle Luďka Zelenky by se někteří z nich mohli měřit i s profesionálními fotbalisty.