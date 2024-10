Hrdinové jsme nebyli jen já a Martin Vaniak. Celý tým šlapal, vzpomíná Vlček na bitvu s Ajaxem v roce 2007

Když se řekne Slavia a Ajax, asi každému fotbalovému fanouškovi se vybaví zápas, po kterém Pražané poprvé v historii postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Hrál se na konci srpna roku 2007. A hlavním hrdinou Slavie byl tehdy útočník a v současnosti vedoucí týmu Stanislav Vlček. Praha 9:46 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí mužstva Slavie Stanislav Vlček | Foto: X SK Slavia Praha | Zdroj: X / @slaviaofficial

Od legendárního vítězství 2:1 nad Ajaxem na stadionu Evžena Rošického, které po venkovní výhře 1:0 znamenalo pro Slavii první účast v Lize mistrů, uplynulo víc než sedmnáct let. Před čtvrtečním duelem stejných klubů v hlavní fázi Evropské ligy se někdejšímu kanonýrovi Stanislavu Vlčkovi, současně vedoucímu týmu, historický úspěch znovu vybavuje. „Vzpomínky jsou vždy čerstvější, když je Ajax Amsterdam v osudí a dostaneme ho. Samozřejmě vzpomínám,“ přiznává Vlček.

Památný duel si vybavuje i současný trenér Slavie. „Nejvíc si vzpomenu na Martina Vaniaka a na jeho úžasný výkon v dvojzápase,“ říká kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

V duelu v Nizozemsku, ale i v odvetě v Praze váleli především útočník Stanislav Vlček a brankář Martin Vaniak.

„Nemyslím si, že jsme byli hrdinové jen my s Martinem, ale že to byl celý tým. Byli jsme jasným outsiderem a neměli prakticky žádnou šanci. Týmovou hrou jak na Ajaxu, tak pak na Strahově jsme Ajax udělali a postoupili přes něj. Nebyla to moje zásluha, já už jen slíznul smetanu. Samozřejmě Martin Vaniak v bráně byl fantastický,“ vzpomíná Vlček.

„Od toho jsem tady. Přišel jsem, abych Slavii pomohl a jsem rád, že se pod takový úspěch můžu podepsat. Ještě si to neuvědomuji a když vidím támhle ty dva pány, co stojí s šálou Ajaxu, tak ty si to uvědomí asi až budou v letadle,“ řekl Radiožurnálu gólman Martin Vaniak ještě plný emocí po postupu přes Ajax do Ligy mistrů na konci srpna roku 2007.

Slavia se pak s nejslavnějším nizozemským klubem utkala i v následující sezoně a v Evropské lize s ním uhrála remízu 2:2. Sérii bez porážky s Ajaxem se slávisté pokusí protáhnout ve čtvrtek ve stejné soutěži. Utkání začne na stadionu v Edenu v 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.