Hrozby FIFA jsou reálné, nechci být zimním králem, říká nový šéf českého fotbalu Martin Malík

Překvapilo vás zvolení už v prvním kole volby?

Vnímal jsem tu poměrně rozbouřenou atmosféru právě kolem změn stanov čili mě to do určité míry překvapilo. Na druhou stranu nikdy jsem nezastíral, že bych si přál ten silný mandát. Takže obráceně mě to i velmi potěšilo.

Novým předsedou Fotbalové asociace je Martin Malík, delegáti ho zvolili v prvním kole Číst článek

Jaké budou vaše první kroky v roli předsedy Fotbalové asociace?

My se hned zítra potkáme na pracovním setkání s nejbližšími spolupracovníky. Pak bych se chtěl potkat s jednotlivými zaměstnanci. V příštím týdnu poprvé zasedne výkonný výbor, kde bych chtěl, abychom si rozdělili odpovědnost a kompetence za jednotlivé oblasti, které je zapotřebí řešit. Paralelně poběží sjednávání celé řady schůzek jak se státní správou, tak s dalšími subjekty, s nimiž je potřeba bezodkladně začít mluvit a navázat na to, že si fotbal zvolil své vedení a začít pracovat.

Jak velkým problém je, že nebyly přijaty změny stanov?

Problém to velký je. Není to něco, co by nás ohrožovalo dnes nebo zítra, ale je to otázka několika měsíců, kdy budeme muset ten koncensus najít. Všichni jsme slyšeli, že FIFA a UEFA jsou nachystáni, aby sem poslali takzvanou normalizační komisi a já bych velmi nerad, aby situace v České republice skončila tak, že budu označován za zimního krále českého fotbalu.

Hrozby od UEFA a FIFA jsou tedy reálné?

Já si myslím, že jsou velmi reálné a vnímám je velmi vážně. Myslím si, že takto k tomu přistupují i moji kolegové v rámci výkonného výboru.

Fotbal hledá předsedu. Ale nejdřív se bude přít o změnu stanov Číst článek

Někteří lidé vaši kandidaturu spojovali s Romanem Berbrem. Budete se snažit této nálepky zbavit?

Určitě to není cíl, kterému bych se nějak intenzivně věnoval, ale já mohu říct jenom to, že budu pracovat a fungovat takovým způsobem, jak jsem zvyklý a jak jsem pracoval doposud. Myslím si, že výsledky mé práce ukáží, jestli si tuto nálepku zasloužím nebo nikoliv.