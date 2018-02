I kvůli hrozbě umělého kloubu končí kariéru. 'Další dva roky české ligy by mě nezajistily,' říká Jan Baránek

Měl nakročeno do národního týmu, s Plzní slavil mistrovské tituly, sledovaly ho kluby ze zahraničí, ale pak přišlo zranění kolena, kvůli kterému musí fotbalista Jan Baránek ve 24 letech ukončit kariéru. Nechtěl riskovat, že by musel dostat umělý kloub. Jako tragédii to však nebere a chce u sportu zůstat v jiné roli. Plzeň 15:37 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Baranek v dresu Plzně | Zdroj: ČTK

„Už jsem se s tím smiřoval delší dobu, není to rozhodnutí ze dne na den. Jako tragédii to neberu. V životě se stávají horší věci,“ řekl Baránek, který stihl za Baník Ostrava a Plzeň odehrát 77 ligových zápasů, v nichž dal osm branek.

Osudným se mu stal pohárový zápas v Hlučíně v září 2016, kdy si poranil koleno a musel na operaci. Po necelém měsíci byl zpět, aby pomohl Plzni v Evropské lize proti Giurgiu, jenže problémy přetrvaly a vyžádaly si další dvě operace.

„S lékaři jsme se shodli, že po první operaci měla být delší pauza na rehabilitaci. Ale to je prostě kdyby. Mohl jsem mít pauzu o měsíc delší a stejně to mohlo dopadnout takhle,“ uvedl bývalý mládežnický reprezentant.

Definitivní rozhodnutí o konci kariéry udělal na začátku roku. „Byl jsem na vyšetření u doktora v zahraničí, který mému agentovi řekl, že koleno není špatné na normální život, ale že pokud budu pokračovat ve vrcholovém sportu, tak bych do dvou tří let mohl skončit s umělým kloubem. Shodli jsme se, že to nechceme riskovat,“ uvedl.

Na trenérskou kariéru si netroufá

„Hrát dva roky českou ligu by mě nezajistilo do budoucna, abych si kvůli tomu zničil zdraví. To bych musel hrát někde v zahraničí, kde bych věděl, že si vydělám na zbytek života. Hlavní je teď pro mě zdraví. Budu koleno léčit bez zátěže a tlaku na uzdravení a uvidíme," dodal.

U sportu plánuje zůstat. Je domluvený na práci pro agenturu Sport Invest, která ho zastupovala. Bude fungovat jako regionální manažer rozvoje hráčů na severní Moravě společně s Tanasem Papadopulosem.

Na trenérskou roli si netroufá. „Momentálně úplně ne. Byl jsem u nás doma na pár trénincích se žáčky a to je pro mě teď strop. Nedokážu si představit, že sám vedu fotbalový tým,“ připustil.