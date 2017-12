I soupeř Slavie se pečlivě připravuje na zápas Evropské ligy, tým Astany trénuje v Praze už týden

Pro fotbalovou Slavii to bude jeden z nejdůležitějších zápasů sezony a dost podobně to vidí také čtvrteční soupeř sešívaných v Evropské lize. Výprava z kazašské Astany se snažila co nejlépe připravit na boj o postup do jarní části soutěže a zřejmě to neplatí jenom pro hráče a trenéry týmu. Praha 14:41 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávističtí fotbalisté a trenér Jaroslav Šilhavý při tréninku před zápasem s Astanou | Zdroj: ČTK

Není to Barcelona ani Real Madrid, ani Bayern Mnichov, přesto udělala výprava kazašské Astany za těch pár dní v Česku slušný rozruch. Fanoušky na sociálních sítích pobavila stereotypy o příznivcích jednotlivých pražských klubů, mimochodem ty slávistické označila za elitu a bankéře.

Informacemi zásobovaní reportéři zase opakovaně připomínali kouči Šilhavému velkou ztrátu za Plzní i to, že za této situace nemusí být čínský majitel Pražanů dvakrát spokojený.

„V minulé sezoně, když jsme jako trenéři přišli, tak jsme udělali titul. Asi víc už nejde udělat. Teď jsme druzí v tabulce. To, že Plzeň měla takový mimořádný podzim, k tomu jí gratulujeme. Nejsme z toho šťastní. Nicméně tady si můžeme napravit reputaci. Pokud se nám podaří postoupit, tak to bude velký úspěch,“ říká pro Radiožurnál Šilhavý.

To samé by mohl říct v případě postupu i protějšek Jaroslava Šilhavého Stanimir Stoilov, podle kterého by jeho svěřenci byli za hrdiny, pokud by se jim povedlo v Edenu zvítězit.

V Praze už se připravují týden, ale to tak prý dělají pokaždé, když v Kazachstánu zkraje listopadu skončí tamní soutěže a Astanu pak ještě čekají zápasy v Evropě.

„Tady už jsou asi od středy minulého týdne. Odehráli zápas na Žižkově, byl jsem se tam na ně taky podívat, takže informace máme,“ přiznává kouč slávistů.

A také toho bude chtít Jaroslav Šilhavý využít, se svými svěřenci vybojovat postup a pak třeba i uklidnit atmosféru v Edenu, odkud na podzim prosakují různé spekulace o budoucnosti kouče.

"Chceme potvrdit, že se nám v Evropě daří," říká trenér Šilhavý před utkáním @EuropaLeague. "Když budeme mít jeden cíl, dokážeme to," doplňuje ho záložník Miroslav Stoch.

Ohlasy před @fca_kz: https://t.co/iDr7Np2RVD #slaast pic.twitter.com/EEXW36pMSP — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 6 December 2017

„Chceme se soustředit na poslední zápas, pak se k tomu asi musíme vrátit všichni. Buď má trenérský tým důvěru, nebo nemá důvěru. Musíme si nalít čistého vína. Zprávy v novinách, které probíhají, mi nepřijdou jako úplně férová vyjádření na mou osobu,“ vysvětluje Šilhavý.

„Pro tým je to taky špatný signál, když to vychází z klubu. Teď přišel Honza Nezmar, uvidíme, co bude,“ narážel Jaroslav Šilhavý i na čerstvý příchod nového sportovního ředitele, kterého bude výsledek také pochopitelně zajímat.

Utkání Slavie s Astanou začne v 19 hodin a Radiožurnál ho odvysílá celý v přímém přenosu. Pražané k postupu potřebují aspoň remízu.