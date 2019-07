Brankář Casillas se dva měsíce po infarktu objevil na začátku předsezonní přípravy Porta

Reprezentanta Schicka se podle německých médií pokusí získat Dortmund, zájem mají i jiné kluby

Útočník Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o českého fotbalového reprezentanta trvá. Situaci kolem českého reprezentanta sledují i kluby z Francie a Anglie.