Barcelona, nebo Inter? ‚Tuším překvapení,‘ říká expert Horváth před odvetou Ligy mistrů v Miláně

Barcelona, nebo Inter Milán. Jeden z těchto fotbalových velkoklubů bude úterý večer moct slavit se svými fanoušky postup do finále Ligy mistrů. Úvodní semifinále skončilo v Katalánsku remízou 3:3, takže šance jsou stále víceméně vyrovnané.



Výhodu domácího prostředí ale bude mít tentokrát milánský Inter, ale i tak sázkové kanceláře mírně favorizují Barcelonu, která usiluje o zisk čtyř trofejí v sezoně.

„Všichni moc dobře víme, jak důležité a těžké utkání nás čeká. Čelíme skvělému týmu, Barcelona je obrovsky silná a hodně jsme její hru studovali na videu. Je to poslední zápas před našimi skvělými fanoušky v Lize mistrů a tak k tomu přistoupíme. 90 minut nemusí rozhodnout, budeme připraveni na prodloužení i případné penalty,“ očekává velmi vyrovnanou odvetu trenér italského celku Simone Inzaghi.

U italského celku stále visí otazník nad startem kapitána a kanonýra týmu Lautara Martíneze, který o víkendu vynechal utkání italské ligy kvůli zranění a ani v pondělí netrénoval.

Kouč Inzaghi na tiskové konferenci řekl, že o jeho startu i případném zapojení obránce Benjamina Pavarda po zranění se rozhodne až během úterý, podle toho jak se aktuálně budou cítit.

To trenér Barcelony Hansi Flick už dopředu avizoval, že chytat opět bude Polák Wojciech Szczesny. A k dispozici už by měl být také polský kanonýr Robert Lewandowski.

„Byť Barcelonu mám rád, tak tuším překvapení, že by se tam ten Inter mohl prokousat,“ předpovídá možného finalistu Ligy mistrů expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Druhý semifinálový zápas mezi Interem a Barcelonou začne v Miláně ve 21 hodin.

Inter 🆚 Barcelona



For a place in the #UCL final... pic.twitter.com/FSKcjhACZz