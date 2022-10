Plzeň může být nejhorším týmem v historii Ligy mistrů. ‚Není to žádná hanba,‘ oponuje trenér Bílek

Fotbalová Plzeň včera prohrála i páté utkání ve skupině Ligy mistrů, když domácímu Interu Milán podlehla 0:4.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagoval trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek a ostatní hráči na porážku 0:4 na hřišti Interu Milán v Lize mistrů

Západočeši tak nejen, že ztratili šanci hrát evropské pohár i na jaře, blíží se navíc hodně nelichotivému rekordu. Mohou se stát historicky nejhorším týmem skupiny Ligy mistrů.

„Skóre vypadá hrozivě, ale není to žádná hanba, že hrajeme Ligu mistrů. My jsme velmi spokojení s tím, že jsme se tam dostali z předkol, která byla nesmírně těžká. Jsme rádi, že si tady můžeme zahrát i za cenu toho, že dostáváme takovéhle příděly,“ přiznal Radiožurnálu plzeňský kouč Michal Bílek, že si zkušenosti z Ligy mistrů západočeši nenechají kazit špatnými výsledky.

Už po losu se čekalo, že jakýkoli získaný bod by byl úspěch, ale dvě vstřelené a 20 inkasovaných branek je statistika, která moc prestiže českému fotbalu nepřináší.

Neúprosná statistika

Pokud by Plzeň příští týden s Barcelonou prohrála o tři a více branek, vysloužila by si dokonce vizitku nejhoršího týmu ve skupinách Ligy mistrů.

„Všechny týmy, na které jsme narazili, tak mají kvalitu podobnou. Dovedou kombinovat v obrovské rychlosti bez ztrát, mají velmi dobrý pohyb, ofenzivní hráči neustále nabíhají za obranu a hrají ve vysokém tempu celý zápas. Jestli je to Inter, Bayern nebo Barcelona, tak všechny týmy hrají podobně,“ snažil se Michal Bílek pojmenovat aspekty, ve kterých Plzeň za světovou extratřídou nejvíc zaostává.

Zápas Inter Milán - Viktoria Plzeň jsme sledovali ONLINE Číst článek

„Individuálně jsou to nejlepší hráči na světě. Systém, který hrají mají velmi dobře propracovaný a je těžké se do něj dostat. Je to prostě top level a pro nás je to velká škola. Ta kvalita je jinde a my se soustředíme na to, abychom ligu zvládali a zase příští rok o to mohli bojovat,“ myslí si záložník Lukáš Kalvach.

„Musí nás to nabudit, protože nám ukážou, na čem máme pracovat. Máme srovnání s nejlepšími hráči na světě a to je pro mě ta nejlepší motivace,“ navázal na Kalvacha křídelník Libor Holík.

Plzeň by se mohla učit třeba od belgických Brugg. Ty se do Ligy mistrů dostaly poprvé v roce 2018. Od té doby ale v základní skupině nejprestižnější klubové soutěže nechyběly a letos už jistě poprvé postoupí do osmifinále.

Možná právě to je ta ideální a správná cesta. Prvním krokem je Ligu mistrů hrát opakovaně, s tím automaticky přijdou další a další zkušenosti, které snad povedou i k tomu, že Plzeň nebude muset odvracet hrozbu vizitky nejhoršího týmu v historii skupin Ligy mistrů v domácím utkání proti Barceloně.