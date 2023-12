Brankář Hladký bojuje s Ipswichem o postup do Premier League. ‚Bylo by to úžasné,‘ popisuje

Zatímco fotbalisté v Česku si užívají pauzu po první polovině sezony, některé další soutěže v Evropě pokračují i na přelomu roku. Kromě Premier League se v Anglii hraje taky druhá nejvyšší soutěž a v ní nastupuje i Václav Hladký. Brankář Ipswich Town zažívá dost možná průlomový ročník, se svým klubem totiž bojuje o postup. Ipswich 12:18 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Hladký | Zdroj: Profimedia

V souboji dvou aktuálně nejlepších týmů Championship Ipswich v úterý na svém stadionu remizoval s lídrem tabulky z Leicesteru 1:1.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si brankáře Ipswich Town Václava Hladkého

Domácí sice dlouho prohrávali, nakonec ale vybojovali důležitý bod díky vlastnímu gólu hostujícího Jannika Vestergaarda v samotném závěru. Ani ve čtyřiadvácátém kole sezony nechyběl v brance Ipswiche Václav Hladký, který si v první půli připsal i jeden důležitý zákrok.

I díky Hladkého výkonům je výběr kouče Kierana McKenny i v pokročilé fázi ročníku v tabulce Championship druhý a může tak dál pomýšlet na postup.

‚Není to překvapení‘

„Možná budu znít moc sebevědomě, ale pro nás to není veliké překvapení. Víme co chceme hrát, a pokud se na téhle pozici udržíme přes Vánoce, můžeme reálně uvažovat o postupu,“ řekl Václav Hladký před nedávnem na Radiožurnálu Sport v pořadu První dotek Zdeňka Folprechta.

Ze druhého místa tabulky ztrácí Ipswich na vedoucí Leicester šest bodů, naopak na třetí Southampton má pětibodový náskok. Přímo do Premier League postoupí první dva týmy, další čtyři si zajistí účast v play-off.

„Co se týče kamarádů, tak už mám tak 10 až 15 žádostí o permice na příští sezonu. Kdyby to vyšlo a příští sezonu jsme hráli Premier League, by to bylo úžasné i pro moji rodinu a kamarády, kteří jsou se mnou celou svojí fotbalovou kariéru. I pro ně fotbal hraju.“

Netradiční cesta

Václav Hladký má za sebou netradiční fotbalovou cestu. Někdejší brankář Brna a Liberce v roce 2019 přestoupil do skotského St. Mirren, kde si na britských ostrovech udělal jméno, a o rok a půl později se přesunul do Salfordu ze čtvrté anglické ligy. V létě 2021 pak odešel do Ipswiche, se kterým loni postoupil do Championship.

„Ta cesta je jiná, než u některých dalších hráčů, kteří došli do Premier League, ale tu cestu jsme si užívali a vždycky šli krok po kroku,“ říká fotbalový brankář anglického Ipswich Town Václav Hladký.