Záložník Barák bude hostovat z Verony ve Fiorentině, poprvé v kariéře si zahraje evropské poháry

Fotbalový reprezentant Antonín Barák bude do konce sezony hostovat ve Fiorentině, kam pak může za splnění určitých podmínek přestoupit. Zároveň sedmadvacetiletý český záložník prodloužil smlouvu s Veronou do června 2025. Hellas to oznámil na svém webu.

