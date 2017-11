Itálii hrozí, že se po šedesáti letech nepředstaví na MS. Zůstáváme pozitivní, říká Buffon

V roce 1958 americká kina uváděla Hitchcockův film Závrať, v Číně zahájil Mao Ce Tung politiku Velkého skoku vpřed a na fotbalovém mistroství světa chyběli hráči Itálie. Od té doby šampionát nevynechali a v pondělí budou hrát o to, aby na něm nechyběli ani v příštím roce. Milán/Itálie 13:53 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gianluigi Buffon v úvodním barážovém zápase se Švédskem | Zdroj: Reuters

Italská fotbalová reprezentace chyběla na mistrovství světa za celou jeho historii pouze jednou, a to v roce 1958. Teď ale týmu hrozí, že se to stane znovu. První barážové utkání o postup na šampionát, který se bude hrát v roce 2018 v Rusku, totiž prohrál se Švédskem 0:1.

Squadra azzura je před dnešním odvetným utkáním pod velkým tlakem. Pokud se Italům zápas nevydaří, budou po šedesáti letech chybět na mistrovství světa. K jistému postupu potřebují porazit Švédy minimálně o dva góly.

„Jsme jeden tým, jsme Itálie, a pokud se chceme kvalifikovat, musíme hrát dobrý fotbal. Ale to chce Švédsko taky. Nevím, jaký zápas nás čeká, ale vím přesně, co chceme hrát. Týmy se navzájem respektují a já očekávám férové utkání z obou stran,“ prohlásil trenér italského týmu Gian Piero Ventura. Italové patří k tradičním účastníkům šampionátu, čtyřikrát ho dokázali vyhrát. Naposledy se jim to povedlo v roce 2006.

V kádru tehdejších mistrů světa už byl současný kapitán a brankář v jedné osobě Gianluigi Buffon. Zkušený reprezentant je před odvetou klidný. „Zůstáváme pozitivní. Věříme, že se od výsledku z prvního zápasu dokážeme odrazit k lepším výkonům. Víme, jak důležité utkání to bude nejen pro hráče, ale také pro naši zemi a naši historii.“

Italský veterán může mít zvýšenou motivaci. Pokud by jeho tým dnes postoupil, mohl by se Buffon stát rekordmanem v počtu účastí. Debutoval v roce 1998 a od té doby ani jedno mistrovství nevynechal. Stejně jako on hráli pětkrát na šampionátu ještě Němec Lothar Matthaus a Antonio Carbajal z Mexika. Kdyby ale Itálie Švédy vyřadila, Buffon by se s šesti starty osamostatnil v čele. K tomu ale potřebuje udělat on i celý italský tým ještě jeden krok. Jejich zápas začne v Miláně na stadionu San Siro ve 20.45.