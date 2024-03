Máme lavičku, která fandí, chválí Hašek atmosféru v celém týmu. Rozhodování o Euru bude složité

Dvakrát inkasovali jako první, ale v Norsku i proti Arménii nakonec slavili vítězství 2:1. Čeští fotbalisté za sebou mají první dva zápasy pod novým trenérem Ivanem Haškem.

Příprava na červnové mistrovství Evropy bude pokračovat až kempem těsně před turnajem.

„Když se podíváte na lavičku, tak ti kluci žijí s tím. To je naše síla. Máme lavičku, která fandí, a i ty největší hvězdy jsou tam pro tým a to je pro mě důležité,“ prohlásil trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek po dvou březnových přípravných zápasech.

Skvělou partu si po svém debutu v národním týmu proti Arménii pochvaloval i obránce Tomáš Vlček.

„Taháme jeden za druhého a cítím z týmu obrovskou sílu. Je nás tu hodně mladých hráčů, ale ti starší nás vzali mezi sebe a není tady žádný problém. Strašně jsem si užil těch devět dní, protože jsme skvělá parta a myslím, že na hřišti se to odráží. Když jeden udělá chybu, tak to druhý za něj hasí,“ dodává Vlček.

Proti Arménii si premiérový start v reprezentaci připsali kromě Vlčka ještě další čtyři hráči. Navíc už v pátek v Norsku debutoval Pavel Šulc. Z aktuálního kádru se nedostalo jen na brankáře Vítězslava Jaroše.

„Ti kluci, ti nováčci, co tu byli, všechny jsem je viděl a mají srdce a charakter,“ chválil Hašek. Potěšit ho muselo i to, že národní tým dokázal v obou zápasech otočit skóre a vyhrát.

„Cením si toho, že hráči už podruhé ukázali, že mají morálně vhodné vlastnosti a že chtějí vyhrát. To je pro mě důležitější než některé chyby, které se tam opakovaly.“

Znovu dotahovali

Na rozdíl od pátečního zápasu v Norsku se českým fotbalistům proti Arménii herně povedl vstup do utkání. Přesto znovu v úvodu inkasovali jako první.

„Každý vlak se musí ze začátku rozjet. Sílu máme, dokážeme ji ukázat. Měli jsme tam několik situací, které mohly skončit gólem a zápas se mohl vyvíjet jinak. Bohužel jsme je nedali a vzápětí inkasovali, ale ukázali jsme sílu, když jsme z poslední standardky před poločasem dali gól. Pak se zápas vyvíjel lépe, ale jsou tam okénka, na které se musíme podívat a musíme to zlepšit,“ uvědomuje si útočník Tomáš Chorý, který jako střídající hráč rozhodl o výhře 2:1 nad Arménií. A k obratu znovu národnímu týmu pomohl gól po standardní situaci.

„Při standardních situacích, když to nejde po dobrém, tak to musí jít silou a ti kluci to vědí. Když se podíváte na náš tým, tak je to jedna z našich silných stránek a musíme to víc využívat,“ tvrdí reprezentační trenér Ivan Hašek, který má ještě přibližně dva měsíce na to, aby vybral hráče pro červnové mistrovství Evropy.

„Bude to těžké rozhodnutí pro mistrovství Evropy, protože je to opravdu jen 20 hráčů plus tři gólmani. O to více musíme hráče vidět, mluvit s nimi, sledovat zdravotní stav a všechny ty věci kolem,“ má jasno nový trenér.

Čeští fotbalisté se znovu sejdou až první červnový víkend, kdy odcestují na přípravný kemp v Rakousku. Úvodní zápas na Euru je pak čeká 18. června v Lipsku proti Portugalsku.