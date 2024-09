Trenér Hašek před Ukrajinou: Nemůžeme si dovolit prohrát. Kluci ukážou charakter, slibuje

Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek si dobře uvědomuje, že je po sobotní vysoké porážce 1:4 v Gruzii pod tlakem. Jednašedesátiletý kouč nicméně věří, že český tým dokáže na špatný výkon z Tbilisi zareagovat a v úterním druhém duelu skupiny B1 Ligy národů doma proti Ukrajině jej odčiní. Na tiskové konferenci na stadionu v pražském Edenu Hašek uvedl, že další porážka nepřidá v úvahu. Praha 17:33 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Ivan Hašek | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Zkušený kouč převzal mužstvo v lednu a po úvodních čtyřech výhrách v přípravě s ním v součtu s nevydařeným vystoupením na mistrovství Evropy čtyřikrát po sobě nezvítězil.

Individuální výkony českých hráčů proti Gruzii nebyly dobré. Stopeři byli nerozehraní, říká expert Horváth Číst článek

„Víte, že jsem působil v arabském světě. Tam když prohrajete jeden zápas s takovým týmem, jako je al-Hilál, tak víte, že končíte. Pod tlakem jsem pořád. O to víc teď, protože výkon v Gruzii nebyl dobrý. Naučil jsem se s tím žít a jsem na to připravený. Hráčům ale věřím. Myslím, že kluci ukážou charakter,“ uvedl Hašek.

Po nevydařeném zápase v Gruzii se na mužstvo snesla velká kritika ze strany veřejnosti. Hašek věří, že se mužstvo v úterý zvedne.

„Mentálně jsme byli dole všichni, to ani nejde jinak být. Každou minutou se snažíme, aby kluci byli v hlavě připraveni. Když je vidím, tak odhodlaní jsme všichni. Kritiku naprosto přijímáme, protože je oprávněná. Neviděl jsem nikoho, kdo by se na něco vymlouval. Všichni přijali kritiku, svěsili hlavy, my taky. A teď je na nás, abychom ten výkon napravili,“ řekl Hašek.

„Samozřejmě nejvíc zodpovědný za výkon týmu jsem já jako trenér. Kritiku přijímám na sebe, sám sebe kritizuji. Přemýšlím, co jsme s realizákem mohli a co můžeme udělat líp. Ale teď už je to za námi, už to nezměníme. Už jsme se připravovali na zápas s Ukrajinou, měli jsme video. Nemůžeme se v tom patlat a rozmazávat to dál. Bylo to špatné, ale teď je možnost, aby to bylo dobré. Je před námi velký zápas, který si nemůžeme dovolit prohrát,“ dodal Hašek.

Soupeř také zaváhal

Ukrajinci vstup do Ligy národů také nezvládli a v azylu na Letné prohráli s Albánií 1:2.

„Bude to jiný zápas než proti Gruzii. Albánie předvedla proti Ukrajině velmi dobrý výkon, podobně jako Gruzie proti nám. Viděli jsme ten zápas, udělali jsme si z něj rozbor,“ řekl Hašek.

„Albánie a Gruzie hrají podobným stylem na kontry, Ukrajina se prezentuje také svým jiným způsobem stejně jako my. Narazí na sebe dva rozdílné styly a já věřím, že my budeme ti šťastnější. Základní předpoklad je, aby z našich hráčů byly vidět emoce, touha po vítězství,“ doplnil Hašek.

Hned po prohře v Tbilisi uvedl, že zamíchá se sestavou, konkrétní však tradičně nebyl. Nepotvrdil ani to, zda uvažuje o změně rozestavení. „Změny v sestavě určitě budou. K taktice se teď nechci vyjadřovat, nechci něco prozrazovat,“ uvedl Hašek.