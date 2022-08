Z nechtěného hrdinou. Schranz původně nebyl na soupisce, nakonec stál za slávistickým vítězstvím

Byl to právě slovenský fotbalista, kterého fanoušci v Edenu hodně oslavovali, přitom původně se nevešel pro dvojzápas s Panathinaikosem ani na širší seznam hráčů.

Slavia na něj Ivana Schranze napsala až den před utkáním místo Davida Juráska. Šťastná ruka trenéra Jindřicha Trpišovského…

„Pracoval skvěle a dal gól. Perfektně se rozhodoval v předávání hráčů a v defenzivním systému. Jsme rádi, že z pozice mimo soupisku skočil do základní sestavy a rozhodl, nebo udal, směr zápasu,“ popisoval trenér na pozápasové tiskové konferenci.

A proč vlastně původně Ivan Schranz na soupisce chyběl? „Chtěli jsme zmást soupeře, aby se na něj nepřipravoval. To byl ten důvod.“

Ať to myslí Jindřich Trpišovský vážně, nebo ne, sám slovenský univerzál bral situaci s opožděným zařazením do výběru na Panathinaikos v klidu:

„Každý ví, že ve Slavii je obrovská konkurence a hráčů na každý post je strašně moc. Trenéři někdy musí udělat těžké rozhodnutí a nakonec to vyšlo tak, že jsem byl dopsaný a nastoupil jsem v základní sestavě. Jsem za to vděčný a jsem rád, že to vyšlo gólově a že jsem mohl pomoci mužstvu.“

