Kdo je Ivan Toney? Před dvěma lety kopal třetí ligu, nyní v Premier League střílí jeden gól za druhým

Fotbalisté Brentfordu se v neúplné tabulce Premier League posunuli na osmé místo. V předehrávce 10. kola této sezony porazili Brighton 2:0. Výhru domácích zařídil dvěma góly Ivan Toney. Šestadvacetiletý kanonýr hraje ve výborné formě a má velkou šanci, že bude v nominaci na blížící se mistrovství světa v Kataru. Za národní tým Anglie přitom ještě nikdy nenastoupil. Londýn 13:16 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Toney z Brentfordu | Zdroj: Reuters

Ještě před dvěma lety hrál v Anglii jen třetí ligu, dnes už patří k nejobávanějším útočníkům elitní Premier League.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, kdo je nová vycházející hvězda anglické Premier Leaguje Ivan Toney

Ivan Toney je s osmi góly aktuálně druhým nejlepším střelcem soutěže a v tomto kalendářním roce dala na Ostrovech víc branek než on jen dvojice Harry Kane a Hung-min Son z Tottenhamu.

„Svými výkony se k těm nejlepším útočníkům pořád přibližuje. Pokud chcete být elitní střelec, musíte mít skvělou techniku, a tu Ivan má. Umí hrát oběma nohama, je silný mezihře a má perfektní zakončení. Je to komplexní fotbalista, navíc se skvělým charakterem“ chválil svého svěřence po utkání s Brightonem v rozhovoru pro televizi SkySports trenér Brentfordu Thomas Frank.

První trefu zařídil Toney efektní patičkou a druhou pak přidal z penalty, což jedna z jeho mistrovských disciplín.

První gól 11. kola vstřelil stylově patičkou Ivan Toney! #BREBHA - 1:0 pic.twitter.com/riGtoUUxAk — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 14, 2022

V dresu Brentfordu zahrával zatím 20 pokutových kopů a všechny proměnil.

„Abych byl upřímný, před penaltou nikdy nevím, kam ji kopnu. Gólmani si pokaždé chtějí povídat, snaží se mě rozhodit, ale já vždy myslím na jiné věci – třeba si představuju, jak ležím na pláži s koktejlem,“ přiznal s úsměvem pro Skysports útočník Brentfordu Ivan Toney.

V nominaci byl, ale nehrál

Rodák z Northamptonu byl v září poprvé nominovaný do anglické reprezentace, do utkání Ligy národů ale nakonec nezasáhl. Debut v reprezentačním dresu by si tak stylově mohl připsat na světovém šampionátu v Kataru.

„Naše jasná útočná jednička je Harry Kane, pak už je to ale otevřené. Jsou tam Wilson, Calvert – Lewin nebo Abraham, podle mě má ale Toney lepší formu než oni. Navíc skvěle kope penalty a to je na velkých turnajích důležité. Určitě by měl do Kataru letět,“ řekl v rozhovoru pro SkySports bývalý anglický reprezentant Jammie Carragher.

Finální nominaci na mistrovství světa musí trenér národního týmu Ostrovanů Garreth Southgate oznámit 14. listopadu, šampionát začne o šest dní později.