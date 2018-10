Herně se vyrovnali Rennes, Dynamu Kyjev i Astaně, přesto je Jablonec ve skupině Evropské ligy poslední

V základní skupině Evropské ligy hrají vůbec poprvé a v dosavadních zápasech zanechali jako nováček sympatický dojem. Body ale fotbalisté Jablonce sbírají pomálu, čímž se jejich šance na postup do další fáze pochopitelně snižují. Naposledy Severočeši na domácím hřišti remizovali 1:1 s kazašskou Astanou. Jablonec nad Nisou 9:09 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Jablonce vybojovali s Astanou bod | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Chtěli jsme samozřejmě pomýšlet na vítězství, co nejvíce tu skupinu zamotat a zůstat v naději na postup, ale jsou ještě tři zápasy a šance pořád je,“ říká pro Radiožurnál kapitán Tomáš Hübschman, že odepisovat Jablonec teprve v polovině skupinové fáze by bylo předčasné.

Severočeši jsou zatím v tabulce skupiny K se dvěma body poslední a na vedoucí duo Astana - Dynamo Kyjev ztrácí tři body. Další zápas odehraje jablonecký tým za dva týdny v Kazachstánu, a dost možná půjde o duel pravdy.

„Myslím si, že zápas za dva týdny v Astaně bude rozhodující pro to, jak to bude dál ve skupině pokračovat, takže to bude velmi důležité,“ myslí si autor jediné trefy do sítě Astany, záložník Jakub Považanec.

Jablonečtí fotbalisté ani v jednom z dosavadních tří odehraných zápasů v Evropské lize nepropadli. Na premiérovou výhru ale stále čekají, a pokud chtějí pomýšlet na postup, tuto sérii budou muset co nejdříve prolomit. Recept na to, jak uspět v Evropě, přidává středopolař Michal Trávník.

„Musíme být rádi za každou šanci a co nejvíce je proměňovat, ale na druhou stranu musíme hrát zodpovědně, protože tady se za každou chybu platí,“ ví Trávník.

Evropská liga ale teď v Jablonci půjde alespoň na pár dní stranou. Už v neděli totiž mužstvo trenéra Petra Rady čeká v domácí soutěži regionální derby se sousedním Libercem.