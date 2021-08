Pelta byl u sudích neoprávněně, vzkázala komise rozhodčích. Poločasovou návštěvu řeší disciplinárka

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) vyzvala funkcionáře, aby se zdrželi návštěv sudích v jejich zázemí. Reagovala tak na situaci z nedělního utkání 3. ligového kola mezi Jabloncem a Bohemians 1905 (2:2), při němž po prvním poločase navštívil kabinu rozhodčích majitel domácího klubu Miroslav Pelta. Incidentem se již zabývá také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Praha 16:00 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Pelta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Je to věc, kterou nechápu. Vám to přijde normální? Cítím to jako problém a není to jen o panu Peltovi. Narážíme tady na věci, které nejsou dobře a fotbal tím trpí,“ uvedl trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Komise rozhodčích Klusáčkovo vyjádření podpořila. „V kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří,“ uvedla komise v prohlášení na webových stránkách FAČR.

Představitelé Jablonce se po utkání bránili, že Pelta při návštěvě nevyvíjel na sudí v čele s hlavním Tomášem Klímou žádný tlak.

Podle tiskového mluvčího Martina Bergmana se šel šéf klubu omluvit za emotivní chování trenéra Petra Rady, kterého se vydal následně usměrnit i do domácí kabiny. Jablonecký kouč nechtěl po utkání situaci komentovat s tím, že o návštěvě Pelty u rozhodčích nevěděl.

Peltovu návštěvu v kabině rozhodčích bude řešit i disciplinární komise LFA. „Disciplinární komise aktuálně studuje všechny podklady včetně zprávy delegáta utkání,“ uvedla v prohlášení LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže.

Sudí Klíma do zápisu o utkání uvedl, že Peltu neprodleně požádal, aby kabinu rozhodčích opustil. Zdržel se prý jen 15 sekund.

@MBergman87 K vyjádření pana Klusáčka do O2 TV: Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do do domácí kabiny. 5 168

Komise rozhodčích vyzvala všechny strany, aby se podobnému jednání vyhnuly a zabránily možným nedorozuměním.

„Komise rozhodčích od začátku sezony 2021/22 velmi intenzivně apeluje formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoliv neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. Jakékoliv nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude důsledně trestáno,“ uvedla komise.

„Zároveň vyzýváme i všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal,“ dodala komise.

V podobném duchu se vyjádřila i LFA. „Ligová fotbalová asociace zároveň apeluje na všechny členské kluby, aby řádně plnily roli pořadatelů a dodržovaly všechny normy, a stejně tak i všechny jejich funkcionáře, aby se zdrželi podobného chování a respektovali platná nařízení,“ dodala LFA.

Dramatický zápas skončil 2:2. Sudí Klíma po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situaci ze záznamu nařídil na každé straně jednu penaltu.