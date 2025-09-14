Jablonec i díky dvěma gólům Jawa porazil Pardubice 3:2. O výhru se třásl i přes třígólové vedení
Fotbalisté Jablonce v 8. kole první ligy porazili doma Pardubice 3:2. Severočeši vedli po úvodním dějství po dvou brankách Lamina Jawa a jednom gólu Jana Chramosty 3:0, po změně stran snížili Ryan Mahuta a z penalty Vojtěch Patrák, ale vyrovnat se hostům nepovedlo.
Jablonečtí vyhráli počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů. Udrželi neporazitelnost v sezoně a vrátili se na třetí místo tabulky. Východočeši jako jediní v ročníku nejvyšší soutěže stále nezvítězili a zůstali poslední. K dobru mají odložený zápas s Ostravou.
Pardubičtí v závěru přestupního období mohutně doplnili kádr, trenér Střihavka ale do zahajovací jedenáctky nasadil jen jediného novice útočníka Vechetu. Také jablonecký kouč Kozel postavil jednu čerstvou posilu, Zorvan nastoupil ve středu zálohy místo opory Berana, který zamířil do Olomouce.
Východočeši začali aktivně a měli první větší šanci. Na kolmici za obranu si ve třetí minutě naběhl Sychra, jeho pokus ale stihl srazit vracející se Čanturišvili. Poté Patrák na zadní tyči těsně nedosáhl na střílený centr. Severočeši se dostávali do tempa pozvolna, Chramostovu ránu z vápna zblokovala obrana.
Úderné duo Chramosta-Jawo
V osmnácté minutě už člen Klubu ligových kanonýrů pro hráče se 100 a více góly v nejvyšších soutěžích otevřel skóre.
Tekijaški vystihl kombinaci hostů, potáhl balon do brejku, Chramosta po Jawově přihrávce udělal kličku Šerákovi a s přehledem trefil odkrytou branku. Čtyřiatřicetiletý útočník se prosadil popáté v ligové sezoně a v čele střelecké tabulky se dotáhl na plzeňského Vydru a sparťana Rrahmaniho.
Jablonečtí dělali soupeři problémy z brejků. Po jednom z nich ve 33. minutě přiťukl Čanturišvili Jawovi a ten technickým pokusem z levé strany na zadní tyč zvýšil. Za další tři minuty Severočeši přidali třetí branku.
Součkův centr pustil Chramosta k Jawovi a ten před Šerákem nezaváhal. Gambijský útočník dal dva góly v jednom duelu české ligy potřetí, na čelo tabulky kanonýrů této sezony ztrácí už jen jednu trefu.
Úplně jiný druhý poločas
Severočeši si závěr první půle užívali, po změně stran se ale obraz hry naprosto změnil. Východočeši po trojitém vystřídání výrazně přidali a zdánlivě rozhodnuté utkání pořádně zdramatizovali.
Mahutu ještě vychytal Hanuš a v 56. minutě sudí Machálek po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu odvolal původně nařízenou penaltu za zákrok domácího Součka na Patráka.
Po hodině hry už Východočeši skórovali. Střídající Samuel Šimek vrátil Trédlův přetažený centr hlavou k Mahutovi a ten prostřelil Hanuše. Finský obránce se v české lize prosadil poprvé.
O necelých deset minut později už hosté ztráceli pouze gól. Souček po Mahutově centru zahrál rukou a videorozhodčí po delším přezkoumávání situace usoudil, že k přestupku došlo už ve vápně. Nařízenou penaltu s přehledem proměnil někdejší jablonecký útočník Patrák a také on ztrácí na čelo střelecké tabulky už jen branku.
Severočeši se po vydařené první půli v závěru strachovali o to, aby vůbec udrželi výhru, a pouze se bránili. Hostům nechybělo moc, aby srovnali. Šancl v 82. minutě přízemní střelou těsně minul a v závěru nastavení pak po centru z pravé strany hlavičkoval mimo osamocený Smékal.